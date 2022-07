Cadena de cines británica ofrece entrada gratuita a personas pelirrojas, y la razón es notable

Una cadena de cines británica, llamada Showcase, ha ofrecido entrada gratuita a las personas pelirrojas durante la dura ola de calor que existe en Europa.

Esta ola de calor que azota actualmente ha varios países tiene a muchas personas buscando refugio del caluroso clima en los rincones menos esperados. Con el calor convertido en un grave problema, que ha resultado en muertes e incendios espontáneos en varias regiones de Europa, muchos negocios se están reinventado para lograr atraer consumidores en este verano que, tomando en cuenta como se acentúa el problema del calentamiento global, ha sido de los más calurosos y seguramente lo seguirá siendo hasta que pase la temporada.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido advirtió que las temperaturas podrían alcanzar los 40 °C la próxima semana por primera vez en la historia de UK.

Este lunes 18 y el martes 19 de julio, las personas pelirrojas podrán ver una película en cualquier cine Showcase de forma gratuita. Es importante recordar que, según varios estudios, se ha determinado que las personas naturalmente pelirrojas son más sensibles al sol que otras.

Solo podrán canjear un boleto por día

Las personas pelirrojas solo podrán canjear en las taquillas locales un único boleto al día, y no habrá reembolso por entradas adquiridas con anterioridad.

Mark Barlow, gerente general del Reino Unido para Showcase Cinemas, dijo: “Si bien el Reino Unido está disfrutando de un clima soleado muy necesario, sabemos lo difícil que es para algunas personas soportar el calor”.

“Por eso, para hacer frente a la ola de calor, ofrecemos a las personas pelirrojas la entrada gratuita a nuestras pantallas de cine este lunes y martes, para que puedan disfrutar de algunas de las increíbles películas que se ofrecen en la comodidad de nuestras pantallas con aire acondicionado y asegurándose de estar protegidas del sol”.

Las películas que proyecta Showcase este lunes y martes son Thor: Love and Thunder, protagonizada por Chris Hemsworth, la película biográfica Elvis, Top Gun: Maverick, The Grey Man, Lightyear y Minions: The Rise of Gru.