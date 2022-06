Tipos de enamoramiento NO saludables ¿Te identificas con alguno?

Amores no saludables o tóxicos. Foto: bing.com/images.

Enamorarse es muy bonito, pero también es complejo, a continuación, te presentamos varios tipos de enamoramientos NO saludables que presenta la página Psycho2Go.

Cuando te encaprichas de alguien que ya tiene pareja

Enamorarse de alguien que ya tiene pareja no es algo muy sano desde el punto de vista psicológico.

Ya sabemos que cuesta controlar los impulsos, pero desear algo que no puedes tener causa inestabilidad emocional.

No pasa nada si estás esperando una oportunidad, pero si no puedes controlar tus emociones podrías arruinar una amistad y perder la cabeza.

Encapricharse de alguien que es muy joven o muy mayor para ti

Está claro que la edad es solo una cifra, pero hay ciertos límites.

Enamorarse de alguien que es muy mayor o muy joven para ti podría ser algo no saludable. De hecho, podría ser ilegal.

Más preocupante sería que te enamorases de gente mayor que está casada, o si eres una persona mayor que se enamora de alguien que sigue siendo en esencia un niño o una niña.

A veces las relaciones dispares pueden funcionar, pero hay muchas posibilidades de encontrar o desarrollar conductas tóxicas o perjudiciales.

Cuando se convierte en una obsesión

Si desconfías de tu pareja, algo anda mal. Foto: bing.com/images.

Si bien a veces la devoción y la obsesión son rasgos romantizados, es fácil que se convierta en algo muy turbio.

Si persigues a esa persona especial, si miras constantemente su perfil en las redes o si es motivo de tu adoración, es probable que estés desarrollando algunos patrones insanos.

No solo no es sano, sino que además reduces las posibilidades que puedas tener con esa persona. Es mejor si respiras hondo, te relajas e intentas no obsesionarte demasiado.

Cuando te encaprichas de alguien que te trata mal

La violencia y el amor no son compatibles. Foto: bing.com/images.

Se trata de una conducta destructiva que ocurre muy a menudo. Enamorarse de alguien que te trata mal es algo muy tóxico, y no hay que restarle importancia.

Puede que hayas desarrollado una dependencia o puede que necesites ayuda profesional para resolver algún trauma del pasado.