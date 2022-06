Este alimento “diferente” puede ayudarte a dormir mejor

Si ha estado luchando contra el insomnio, has probado diferentes alimentos y trucos caseros y aun así no te ha ayudado, ¿por qué no probar las papas? Bueno, es casi seguro que ya has probado las patatas, pero en este caso el alimento, en especial el boniato, te servirá contra el insomnio.

A pesar de que no parecen una cena o refrigerio tan común antes de acostarse, según el blog Yhe Wellnest, las papas pueden ser muy útiles si tiene problemas para dormir, debido a su combinación única de nutrientes que ayudan a prevenir fluctuaciones rápidas en el azúcar en la sangre y apoyan la producción de neurotransmisores y hormonas que promueven el sueño.

Un estudio publicado en el Journal of Sleep Research, mostró que los carbohidratos complejos (compuestos de fibra y almidones) se asociaron con menos dificultad para dormir, ya que se digieren más lentamente que los carbohidratos simples que se encuentran en los alimentos azucarados, granos refinados y productos horneados.

Esto significa que los carbohidratos complejos conducen a un aumento y disminución más lentos y constantes del azúcar en la sangre, no el tipo de aumento y posterior descenso del azúcar en la sangre que interfiere con el sueño.

Por otro lado, los alimentos ricos en azúcares y carbohidratos refinados pueden causar un aumento en la glucosa en sangre y una caída posterior unas cuatro horas después. Esta caída está asociada con una mayor producción del neurotransmisor norepinefrina, que promueve el estado de alerta. En resumen: no es una receta para dormir bien.

Cualquiera que sea la papa que elijas, no coma demasiado tarde en la noche. “Comer cualquier alimento dentro de los 60 minutos antes de acostarse puede afectar negativamente su sueño. Incorpore la comida en su cena varias horas antes de acostarse, o coma media papa como un pequeño refrigerio nocturno un poco más cerca de la hora de acostarse”, dice el nutricionista brasileño, Judes Scharman Draughon.