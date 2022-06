Conoce cómo ayudar a tu hijo a que tenga un mejor proceso de aprendizaje

No toda la responsabilidad es de los maestros, los padres también deben participar activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Foto: bing.com/images.

El proceso de aprendizaje de un niño es fundamental en su desarrollo cognitivo, social y emocional. Es por ello que los padres debemos mantenernos informados y atentos a todo lo relacionado con la enseñanza de nuestros hijos.

En ese sentido, la cuenta de Instagram especializada en crianza, Instituto para padres, ofrece las siguientes recomendaciones:

Enséñale a respetar

¿Cómo se supone que va a aprender un niño, que, cuando su docente le dice que permanezca en un sitio y preste atención, no le hace caso, se sube a la mesa, corre, pega, manotea, jala el pelo, reta o no sigue las instrucciones?

Desde muy pequeños los niños deben aprender el significado del respeto. Foto: bing.com/images.

Enséñale a socializar e interactuar adecuadamente

Si tu niño da manotazos, jala el pelo, muerde, quita o malogra el material de trabajo de sus compañeros, muchos de ellos reaccionarán a estas conductas, y ¿Cómo aprenderá tu niño si está agrediendo a sus compañeros o defendiéndose de ellos?

Fomenta su independencia

Cuando un niño intenta resolver un problema, cualquiera que sea, en ese proceso de solucionar el problema, de superar el reto, tu hijo va creando nuevas conexiones neuronales, las cuales son el sustento biológico de sus capacidades, destrezas, habilidades y creatividad.

Dale oportunidades para que aprenda a tolerar frustraciones

Si no lo hace, es muy probable que cuando no le salga alguna tarea como él desee, se rinda y no quiera volver a intentarlo. Exponlo a retos de dificultad progresiva, para que poco a poco aprenda a tolerar las pequeñas frustraciones.

Involúcrate en su proceso de aprendizaje

¿Crees que sería posible ayudar a tu hijo en su proceso de aprendizaje, si ni siquiera sabes en que área debes reforzarle? Acércate a su centro educativo, comunícate con su docente y averigua tanto sus puntos fuertes como sus áreas por mejorar.