Cuatro grupos de personas que no deberían tomar café

Una taza de café por la mañana o después de comer es un placer para muchas personas. Sin embargo, la bebida también tiene sus efectos secundarios, ya sea que el corazón se acelere o que te den ganas urgentes de ir al baño. El café provoca reacciones en el organismo, por lo tanto, los médicos discuten el tema y enumeran el grupo de personas que deberían abandonar esta preparación.

A continuación, cuatro grupos de personas que deben plantearse disminuir la cantidad o en el peor de los casos, eliminar por completo de su dieta el café.

Embarazadas o mujeres que están amamantando

El reportaje “Consumo moderado de cafeína durante el embarazo” del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos explica: “El consumo moderado de cafeína (menos de 200 miligramos por día) no parece ser un factor importante que contribuya al aborto espontáneo o al parto prematuro”.

En cualquier caso, la relación de la cafeína con la restricción del crecimiento sigue sin determinarse, es por esto que es mejor evitar beber demasiada cafeína durante el embarazo.

Mujer embarazada Foto: Subbotina | Dreamstime.com

Niños menores de 12 años

En un texto (en inglés) del portal Eat This, Not That, la nutricionista Kelly McGrane dice que los niños menores de 12 años no deben consumir café con regularidad, ya que el exceso de cafeína en los pequeños puede provocar un aumento del ritmo cardíaco, de la ansiedad, dificultad para concentrarse y malestar estomacal.

Foto: bing.com/images.

Personas con glaucoma

El glaucoma es un grupo de condiciones que causan daño al nervio óptico y afectan la visión. Una de las complicaciones del problema de salud es el aumento de la presión ocular, que puede incrementarse con la ingesta de cafeína, según un artículo científico publicado en 2002 en la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

El 12 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma. / Thinkstock (seb_ra/Getty Images/iStockphoto)

Personas con colon irritable

“La cafeína puede aumentar la regularidad intestinal, incluido el aumento de las posibilidades de diarrea, un síntoma importante del síndrome del intestino irritable”, dice el nutricionista Ángel Planells a Eat This, Not That.