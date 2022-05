Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 9 al domingo 15 de mayo del 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Semana del 9 al 15 de mayo de 2022

Aries

La Justicia

Durante el transcurso de esta semana procura, más que de costumbre, ser justa en lo que definas o ejecutes, sobre todo si tu acción pueda perjudicar a terceros, menos aún si lo haces conscientemente. Recuerda que toda acción conlleva una reacción, y en ella tú ya no participas, solo podrías, eventualmente, recibir algo que te perjudique en cualquier ámbito de tu vida, y no tendrías cómo oponer algún argumento lógico sin faltar a la verdad.

la justicia

Tauro

Cinco de Oros

Si dejas que esta semana, con sus hechos, eventos, o realidades, influya demasiado en ti y en tus conductas, la definiríamos como compleja o para olvidar. En otro plano, si defines con claridad y certeza tus propias tareas y te abocas a ellas con fuerza, tenacidad y convencimiento, sin que lo adverso domine tus acciones, podrás avanzar y concretar lo planificado, con apenas una sensación de caminar cuesta arriba, pero, consiguiendo tus fines.

cinco de oros

Géminis

Paje de Oros

No hay un momento o período del año que sea especialmente favorable para comenzar alguna dieta, iniciar la práctica de ejercicios físicos, buscando la salud como un fin, más que lo estético. No es indispensable tener un presupuesto extra para concretarlo, basta tener fuerza de voluntad y buscar alguna información, que abundan, tanto para una dieta como para ejercitarse. Si no tienes tiempo para llevar a cabo esta sugerencia, tarde o temprano encontrarás tiempo para la enfermedad.

sota de oros

Cáncer

El Mundo

Estás en un buen momento para dar un salto relevante de avance y progreso. Has cumplido una etapa y comenzado otra, con un bagaje de experiencias múltiples, que han aumentado de modo importante tus conocimientos en distintos aspectos de tu vida, por lo que serán invaluables para enfrentar lo que venga y sortear de mejor manera cualquier inconveniente o barrera que se cruce en tu camino. Ten fe en ti y confianza en tus medios.

El Mundo

Leo

La Luna

En estos días, cada decisión que debas tomar o elección que tengas que hacer tendrás que hacerla con la máxima precaución posible, viendo detenidamente los pros y los contras de cada situación, pues no verás con la facilidad de costumbre lo más conveniente, en este momento de tu vida, y una mala opción podría, eventualmente, traerte consecuencias inapropiadas para lo que estés llevando a cabo, como trabajos, proyectos, cambios, o cualquier paso trascendente que debas dar.

la luna

Virgo

El Juicio

Será importante que en estos días hagas una evaluación objetiva de tus acciones, de tu conducta hacia los demás, en el más amplio sentido del término, con una visión real y certera, que abarque, por lo menos, algunos días. Si del análisis se desprende que lo que has hecho ha sido lo correcto, podrás estar tranquila ya que todo resultará conforme a un equilibrio que solo se da cuando privilegiamos la ética y la honestidad como forma de ser frente a nuestros semejantes.

El-juicio

Libra

Cuatro de Oros

Aferrarse a las cosas materiales, entre ellas el dinero, en períodos de crisis, sobre todo si las condiciones económicas no son de carencia, si no, por el contrario, son suficientes para no sentir efectos indeseables, no es en absoluto una medida humanista, podría catalogarse como egoísta, ya que el dinero, llamado también circulante, podría, en cierto modo, activar la economía, crear fuentes de trabajo, y mejorar, en definitiva, la condición de vida de muchos.

cuatro de oros

Escorpio

Cuatro de Espadas

Después del largo período de angustias, penas, temores, en que muchos no han dejado de trabajar, afortunadamente, y, por el contrario, han debido experimentar un sacrificio mayor, se hace imprescindible encontrar, a como dé lugar, los momentos para el descanso. Nadie está llamado a lo imposible y todo tiene sus límites. Cada uno de nosotros tiene la obligación y el deber del auto-cuidado, y esto debe quedarnos claro, nada justifica otra conducta.

cuatro de espadas

Sagitario

Dos de Oros

Durante esta semana será conveniente que, de algún modo, estés atenta a todo lo concerniente a tu familia, principalmente a los que dependen de ti. Tienes dones suficientes y cualidades de sobra para abarcar, con tus cuidados, a todos ellos y no solo dedicarte, si es tu caso, a proveerlos de cosas materiales, entre ellas preferentemente al dinero, sin restarle importancia a éste que, obviamente la tiene, podrías, sin duda, multiplicar tus esfuerzos y hacerlos extensivos a todo cuanto requieran.

dos de oros

Capricornio

Cinco de Espadas

Tener una victoria, obtener un triunfo, a como dé lugar, sin importar cómo o a costa de qué, no es un éxito del cual pueda uno sentirse orgulloso, al contrario, pues es un logro vano que, si se tiene una pizca de ética, debe desecharse sin más, ya que moralmente es una derrota, indigna de personas sanas de espíritu y con el corazón bien puesto. Ten siempre presente que si algo te parece indebido, quítale el único poder que tiene. Tu atención.

cinco de espadas

Acuario

Ocho de Espadas

No te dejes sugestionar por situaciones que no has experimentado. Vivir atemorizada, influenciada solo por un presagio o un pensamiento pesimista, no es sano ni menos apropiado. Si puedes, prepárate psicológicamente para enfrentar, de una manera u otra, las alternativas que te producen miedo o preocupación antes de vivirlas. Es muy probable que, para cada una de ellas, tengas medios o recursos variados que puedan atenuar o eliminar lo que tanto te preocupa.

ocho de espadas

Piscis

La Torre

La experiencia de sentir que de pronto todo se va al suelo, tanto lo material como lo sentimental, es uno de los hechos más duros que cualquiera pueda sentir. Siendo trágico e, incluso, inevitable, es un hecho difícil de olvidar y que, por lo mismo, deja huellas imborrables pero, como contraparte, enseña una amarga lección que queda grabada a fuego y nos impedirá, en lo sucesivo, “tropezar dos veces con la misma piedra”.