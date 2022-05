La conmovedora invitación a una pijamada de un abuelo a su nieta enternece las redes

Envejecer es una condición obligatoria para los seres humanos y si tienes algún familiar en esta etapa de la vida, seguro te sentirás identificado con una usuaria de TikTok, que acudió a visitar a su abuelo, ya que solicitó su compañía porque se sentía solo en su hogar.

Megan Elizabeth se hizo viral en la plataforma social tras dar a conocer su historia y revelar cómo acudió a una pijamada muy especial, pues la invitación se la realizó su tierno abuelito de 92 años.

En el clip, la usuaria @meganelizabeth1016 explicó que el inicio de esta reunión fue por un mensaje que le envió su abuelito:

“Hola, Megan, soy el abuelo. ¿Te gustaría venir y tener una fiesta de pijamas? No me he estado sintiendo bien y te extraño. Podemos pedir comida y ver un programa de misterio”.

La mujer de 29 años, es la única nieta del nonagenario y ante este mensaje tan conmovedor no pudo declinar la invitación y le confirmó que llegaría a las 7 de la noche y, le preguntó si deseaba que llevara algo para él.

El abuelo le solicitó solo puré de manzana con canela de una reconocida cadena de pollo frito, así como helado de fresa porque “no tiene dientes y solo puedo comer cosas blandas”, dijo.

La usuaria de TikTok cumplió con las peticiones de su abuelito y partió hacía su casa, donde disfrutaron de su programa favorito sobre misterios y asesinatos a blanco y negro.

Pero no fue lo más especial que hizo con su abuelo, sino que Megan Elizabeth contó en el video que su abuelo le tendió la cama igual que cuando era una niña, e incluso, le colocó una muñeca que era su favorita y que le proporcionaban cuando aún vivía su abuela.

“Quedarme aquí me trae tantos buenos recuerdos de mi infancia. Quiero mucho a mi abuelo”, aseguró la joven. Sin embargo, no pudo quedarse mucho tiempo, ya que tuvo despertase a las 5:30 am para irse a trabajar, pero su anfitrión la acompañó a la puerta.

Megan dijo que “su salud está empeorando”, así que aprovecha “cualquier oportunidad de verlo”, pues es la única nieta del abuelo de 92 años.