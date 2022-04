Horóscopo de hoy: jueves 7 de abril para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes que ahorrar, así cueste un poco hacerlo porque tienes planes de mudanza y vas a necesitar de ese dinero. Aprovecha la buena vibra que tienes en el plano laboral. En el amor, te pondrás en contacto con unos parientes para resolver una situación que te tiene inquieta. Tranquila que la solución está a la vuelta de la esquina.

Tauro

Todo va a salir muy bien si le haces caso a tu intuición y manejas con mano zurda al equipo en función de lograr incrementar las finanzas del negocio. En el amor, estás en una etapa de mucha libertad, disfrútala, vive y sobre todo libera a tu cuerpo y a tu mente de todo lo malo que te dejó el pasado.

Géminis

Tienes que tener una actitud positiva e irradiar confianza en el equipo para que puedan alcanzar la meta que se propusieron. No es difícil, es solo tener paciencia y aplomo para sortear los obstáculos. En el amor, es el momento de propiciar una conversación con tu pareja y buscar la reconciliación. Vale la pena darse una nueva oportunidad.

Cáncer

Ten mucho cuidado con los comentarios y chismes de tus compañeros de trabajo. Manéjate con diplomacia porque a ti lo que te interesa es sacar el proyecto adelante y que tu quedes bien con el deber cumplido. En el amor, te recuperarás de la decisión de ruptura que tomaste. Tranquila, esto va a pasar y verás que lo que hiciste fue lo mejor para ambos.

Leo

Todo está saliendo como lo esperabas en los negocios, así que aprovecha esta buena racha para ahorrar e invertir en el futuro. Necesitas de unos días de descanso para soltar todo el estrés acumulado. En el amor, vienes atravesando algunos problemas con tu pareja que con el pasar de los días resolverán. La paciencia y la tolerancia son importantes en estos momentos.

Virgo

Debes parar los gastos innecesarios porque los negocios no están dando los frutos que esperaban y eso puede afectar considerablemente tu economía. En el amor, aunque tu familia no te apoye, vas a seguir adelante con tus decisiones. Tienes que sobrellevar la situación. No te desesperes.

Libra

Tienes que tener cabeza fría para enfrentar los problemas en el plano laboral. Tu eres inteligente comedida y esas dos virtudes te ayudarán a recuperar lo que crees estaba perdido. En el amor, un cambio de imagen ahora mismo te sentaría muy bien, además de meditar para ayudar a tu cuerpo y tu mente a estar en armonía.

Escorpio

Cualquier oferta laboral que recibas, debes analizarlo con prontitud. Lo mejor es que escuches muy bien qué te proponen y cuánto te beneficia a futuro. En el amor, deja de mortificarte por lo que piensen los demás de tu relación. Tu vida personal es tuya y nadie puede opinar ni inmiscuirse en tus decisiones.

Sagitario

Estás en el mejor momento de tu vida profesional. El ascenso que tanto esperabas llegó pero eso implica más trabajo y dedicación, así que adelante. En el amor, en tu familia hay muchas situaciones que solucionar, así que pon orden y resuelvan para que la armonía regrese.

Capricornio

Debes ser muy fuerte para aguantar el chaparrón de trabajo que te viene encima para sacar adelante ese negocio. Es una responsabilidad enorme pero estarás a la altura de las circunstancias. En el amor, estás afectada porque alguien muy cercano se va de tu vida. Es una situación circunstancial. Los amigos aunque lejos siempre van a estar.

Acuario

Se te presentan oportunidades muy tentadoras en el plano profesional. Estudia con detenimiento qué quieres y actúa en función de ese objetivo. Todo está a tu favor. En el amor, siempre la familia y los amigos están allí para apoyarte. Ahora te toca a ti estar para ellos.

Piscis

Tienes que mejorar tu posición en la empresa, así que las relaciones públicas serán tu arma infalible para lograr las metas que te propusiste en el plano profesional. En el amor, estás cansada de las discusiones y las mentiras. Ponle un parado a esta situación y toma una decisión por el bien de tu mente y tu corazón.