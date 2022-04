Comprender los sentimientos puede ser difícil para muchas personas y esta tendencia aumenta aún más para algunos signos del zodiaco a quienes se les dificulta esta acción, pues ellos siempre ponen barreras para evitar ser heridos por quienes no logran realmente entenderlos a ellos.

Signos del zodiaco que les cuesta entender los sentimientos

Aries

Aries tiene fuertes cambios de humor y puede explotar golpeando duramente a otras personas. No siempre comprende los sentimientos que lo desencadenan, pero fácilmente deja que la ira se apodere de él. Este signo sabe lo importante que es disculparse, pero puede seguir cometiendo los mismos errores si actúa impulsivamente y no llega a la raíz del problema.

Géminis

Géminis siempre está muy cerca de nuevas elecciones e indecisiones, incluso cuando hablamos de sentimientos. Es capaz de altibajos repentinos en sus emociones, lo que influye mucho en todo lo que hace. Puedes actuar con más cuidado o ser impulsivo, pero siempre tendrás que lidiar con las consecuencias de no mirar con calma lo que sientes.

Libra

Los Libra pueden ser muy volubles y cambiar de opinión de un momento a otro sobre sus sentimientos. No siempre son capaces de encontrar las razones que los motivan y terminan siendo etiquetados como influyentes. Este signo es sensible y actúa amablemente la mayor parte del tiempo, pero atrae serios problemas al no poder encontrar una posición clara.

Escorpio

Escorpio tiene un mundo de sentimientos y emociones en su interior y puede terminar perdiéndose en él. Cuando esto sucede, puede ser intenso y tender a actuar de manera impulsiva, además de cambios de humor que lo desequilibran. Es fácil para él pasar de un extremo al otro en poco tiempo.