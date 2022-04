Un estudio científico etílico determina cuál es el licor hace reír y llorar las personas

ARCHIVO - Un espacio vacío en un estante de licores donde solía estar el vodka ruso el 29 de julio de 2013, en The Sidetrack, un bar gay en el norte de Chicago. (AP Foto/Scott Eisen) ARCHIVO – Un espacio vacío en un estante de licores donde solía estar el vodka ruso el 29 de julio de 2013, en The Sidetrack, un bar gay en el norte de Chicago. (AP Foto/Scott Eisen) (Scott Eisen/AP)

“El alcohol, la causa y solución de todos los problemas de la vida”. Citando la serie animada Los Simpson en uno de sus mejores capítulos llamado “Homero contra la prohibición”, se recuerda que el consumo de bebidas alcohólicas se asemeja para cualquier momento de alegrías y tristeza.

Hay algunos licores en específicos que supuestamente se usan para determinado estado de ánimo o festejo. A lo largo de la historia se ha relacionado el consumo de bebidas espirituosas o destiladas, sobre todo a la ginebra en particular, con los sentimientos de tristeza e incluso crisis lacrimógenas tras su consumo.

Parece una locura esto que estamos mencionando, no obstante, un reciente estudio científico concluyó que no se trata de un mito y hay muchas semejanzas con licores y estados de ánimos.

Publicado en la revista digital británica BMJ, el estudio se destaca por ser la investigación con mayor número de participantes cuyo objetivo fue descubrir qué tipo de emociones produce el consumo de las diferentes bebidas alcohólicas que existen en el mercado: una encuesta con casi 30.000 individuos de entre 18 y 34 años de 21 países diferentes.

Efectos de la cerveza, vino y ginebra

Comencemos con la ginebra. Según el estudio, ésta bebida es entre los tres licores la que más causa sensaciones de depresiones y con más probabilidades de dar lugar a sentimientos negativos ligados con el alcohol.

El análisis reflejó que uno de cada tres bebedores relacionó el consumo de una bebida blanca con sentimientos de agresión; en comparación, solo el 2,5% de los bebedores de vino reportaron dicho sentimiento.

Además, casi un 25% de los bebedores relacionaron el consumo de ginebra con las crisis de llanto, en comparación al 17% de los bebedores de vino tinto o el 9% de los bebedores de cerveza y vino blanco. Por su parte, más del 50% de los consumidores de vino tinto y más del 50% de los bebedores de cerveza afirmaban sentirse más relajados tras consumir estas bebidas.

Mark Bellis, co-autor del estudio, profesor y director de políticas de investigación y desarrollo internacional en la Escuela de Salud Pública de Gales, agregó que estos resultados confirmarían la hipótesis expuesta durante siglos de que bebidas como el ron, gineba, vodka y otras bebidas con una alta graduación alcohólica se relacionarían más con la violencia y los sentimientos de depresión.

10. Estar tan borracho o borracha y dar un “espectáculo”. Foto: Getty Images. Imagen Por:

Beneficios del consumo moderado

Lo primero que hay que destacar es que el consumo en exceso de licores es nocivo y peligroso para la salud de cualquier ser humano y que el estudio dejó bien en claro al momento de su publicación que, su intención primordial no es incentivar el consumo, si no más bien demostrar los riesgos por no hacerlo responsablemente.

La investigación concluyó que 6 de cada 10 encuestados afirmaban que el consumo de ginebra, whisky o vodka les hacían sentirse con más energía y confianza en sí mismos; asimismo, 4 de cada 10 encuestados afirmaban sentirse más sexys tras dicho consumo.