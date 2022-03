Mi Pobre Angelito: Así son las zapatillas Adidas Forum Low Home Alone

Mi Pobre Angelito es uno de esos clásicos del cine navideño que se adueñó de nosotros. Estrenada en 1990, esta película protagonizada por Macauly Culkin ya cuenta con sus zapatillas conmemorativas: las Adidas Forum Low Home Alone.

La empresa de las tres bandas las lanzó a finales de 2021, y al mercado de Latinoamérica llegó este año. El modelo es sencillo, pero muy simbólico en cuanto a los detalles de la película.

El color principal es el blanco, evocativo de la nieve en Navidad, época en la que transcurre la trama de Mi Pobre Angelito. Recordemos que Kevin, interpretado por Culkin, es un niño de 8 años que es dejado en casa olvidado por su familia, que se fue de vacaciones a Francia.

Un par de ladrones, Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel Stern), intentan robar la casa de la familia McCallister, pero no saben que allí está Kevin, listo para defenderla con mil y un trucos.

Más detalles de las Adidas Forum Low Home Alone

Las Adidas Forum Low Home Alone cuentan con detalles rojos (color navideño también, por el traje de Santa Claus), y con marcas de quemadoras que traen a la mente la escena del fuego en la película, donde Kevin ataca a los dos ladrones.

Adidas Forum Low Home Alone, las zapatillas de Mi Pobre Angelito

También tienen una correa de lona con el logotipo de la película y el lema “Esta es mi casa, tengo que defenderla” en la parte posterior.

Además, posee una pieza de metal en el talón para recordar la manilla de la puerta con la marca de la familia McCallister, así como a la trampa de alambre caliente usada por Kevin para vencer a los “Bandidos Mojados”, como se hacía llamar el dúo Harry / Marv.

Adidas Forum Low Home Alone, las zapatillas de Mi Pobre Angelito

“Viaja a los 90, cuando el clásico de la comedia Mi Pobre Angelito apareció por primera vez en la pantalla grande. Inspiradas en las zapatillas Adidas que el travieso joven Kevin lució durante esas fabulosas fiestas, estas zapatillas Forum rinden un homenaje completo”, describe Adidas en su portal.

Otro de los detalles de las Adidas Forum Low Home Alone es un grupo de llaveros de goma con la marca Mi Pobre Angelito, además de joyas de encaje de metal y tres forros de calcetines adicionales con imágenes de escenas de la película.

El precio de las zapatillas es de 110 dólares, y puede encontrarse en el portal oficial de Adidas. El valor en Chile es de 94.990 pesos.

Mi Pobre Angelito y su devenir con el paso del tiempo

Tras la fama de Mi Pobre Angelito (tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares, recaudó casi 480 millones), le siguieron Home Alone 2: Lost in New York en 1992, otro éxito de taquilla que contó con los mismos personajes, y Home Alone 3 (1997), ya con elementos distintos y con un éxito muchísimo menor que el de sus predecesoras.

También se lanzaron Home Alone 4: Taking Back The House (2002), Home Alone: The Holiday Heist y Home Sweet Home Alone (2021).

La más reciente fue protagonizada por Archie Yates (interpreta a Max Mercer), Ellie Kemper y Rob Delaney (Los Fritzovski, una pareja de esposa y esposo criminales), mientras que Aisling Bea hizo de Carol Mercer, madre de Max.

La película puede encontrarse en Disney Plus.