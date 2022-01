Horóscopo de hoy: domingo 30 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

Inicias la semana con mucha energía positiva que contagiarás en tu equipo de trabajo para que los negocios marchen a pedir de boca. En el amor, esa energía beneficiará tu relación de pareja que venía pasando tiempos difíciles. Es momento de disfrutar de la vida.

Tauro

Hay una persona que está causando problemas en el trabajo, aléjate y deja que las cosas caigan por su propio peso. Saldrás airosa de esa situación. En el amor, tu tranquilidad es importante por eso evita las peleas por celos. No hay motivos y dañas momentos agradables con tu pareja.

Géminis

Aprovecha para planificar lo que harás en la semana y cómo cumplirás con la meta trazada para que los negocios levanten. En el amor, te invitarán a un lugar donde te reencontrarás con alguien del pasado y te llevarás una sorpresa muy desagradable. Pasa la página.

Cáncer

Esta es una semana en la que tendrás demasiadas responsabilidades, así que toca delegar trabajo para poder dedicarle el tiempo a lo que dará los dividendos. En el amor, sal a la calle, respira aire, comparte con otras personas. El encierro y la rutina enferman.

Leo

Cambiarás algunas estrategias porque no te han resultado para sacar adelante el trabajo. Tranquila que poco a poco vas a resolver las cosas que están atrasadas. En el amor, dedícale un tiempo a tu pareja porque se siente abandonado. Necesita tu apoyo y comprensión en estos momentos difíciles.

Virgo

Paciencia y tolerancia para sobrellevar los problemas del trabajo. No te angusties si algo no sale como quieres. Todo va a mejorar con el pasar de los días. En el amor, no presiones tanto a esa persona que está a tu lado para un compromiso. Deja que sea él quien tome la iniciativa.

Libra

Necesitas prepararte para esta semana que inicia porque vas a presentar un informe que será tu carta para el éxito del negocio. Así que descansa la mente para que llegues fresca a ese proceso. En el amor, acepta las invitaciones de tus amigas a salir y disfrutar que eso te ayudará a liberar el estrés.

Escorpio

Organiza las ideas y las estrategias para comenzar una semana llena de muchos retos laborales que necesitarán de toda tu concentración. En el amor, deja el pasado atrás y no esperes que esa persona regrese a pedir perdón. No te merece.

Sagitario

No le des largo a la oferta laboral que tienes en las manos. Ya es hora de entender que si no cambias, no van a mejorar tus finanzas. En el amor, tu eres inteligente y sabes que si alguien pide espacio es porque hay algo raro y lo vas a descubrir.

Capricornio

Tu actitud positiva y ese carisma que te caracteriza harán que quedes bien en esa presentación que estás preparando para esta semana. Todo viene con éxito. En el amor, deja de ser tan impulsiva y celosa. Eso no te lleva a nada bueno y lo que haces es alejar a esa persona especial. Cambia la actitud.

Acuario

Estás esperando mucho por una respuesta que no va a llegar. Olvida esa situación y sigue adelante porque pronto tendrás en tus manos el proyecto que sacarás adelante. En el amor, muchas veces no conocemos por completo a la persona que tenemos al lado y vienen esas sorpresas y decepciones. Tranquila que pronto llegará ese ser especial.

Piscis

Te gustan los retos y esta semana en el plano laboral viene con todo. Así que prepárate para hacer de esas estrategias las mejores para arrancar el proyecto. En el amor, te consideras una persona afortunada por el compañero que tienes a tu lado. Disfruta y hazlo sentir que es muy especial.