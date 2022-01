Hombre lleva tres años sin poder cerrar los ojos tras cirugía plástica fallida

Un hombre residente en la ciudad británica de Birmingham lleva tres años sin poder cerrar los ojos tras someterse a una cirugía plástica fallida.

Según consigna Gizmodo citando al Wales Online, Pete Broadhurst (79) se sometió en 1959 a un procedimiento dental para mover hacia atrás unas muelas que “estaban demasiado hacia adelante en mi boca”.

Debido a este hecho, afirmó que sus mejillas quedaron hinchadas, señalando que siempre tuvo en mente realizarse una cirugía correctiva.

Ante esto, el 2019 decidió realizarse un procedimiento que consistía en un estiramiento de cuello, una blefaroplastia debajo de los ojos y una rinoplastia.

Sin embargo, aseguró que a las pocas horas después de la cirugía, se dio cuenta que algo salió mal.

“Parecía que me habían golpeado. Fue horrible y no podía cerrar los ojos. Estuve enfermo toda la noche y mientras dormía. El día después de la cirugía deseé no haber ido nunca”, expresó.

A las semanas, el hombre fue a control tras el procedimiento, en donde hizo hincapié en los problemas que sentía en sus ojos. Sin embargo, le dijeron que era un efecto secundario normal.

Posteriormente, fue a otro centro asistencial a un examen de próstata rutinario, en donde los médicos le hicieron notar que sus ojos no se cerraban completamente.

Seorang warga emas di Britain berdepan masalah tidak dapat menutup matanya selama tiga tahun gara-gara pembedahan... Posted by CATS FM on Tuesday, January 18, 2022

Al respecto, le indicaron que había desarrollado ectropión, condición en la que los párpados inferiores se separan del globo ocular, lo que evita que pueda cerrar los ojos por completo.

Y pese a que se sometió posteriormente a una cirugía correctiva, sigue sin poder cerrar sus ojos.

“Un día, al subir al autobús, un hombre me dijo: ‘Dios mío, ¿Qué te pasó en la cara? Ya me estaba sintiendo mal, solo empeoró las cosas. Ahora solo me preocupa que mis ojos estén cómodos. Ha ido más allá de cómo me veo. Solo quiero alivio. Quiero decirles a los demás que tengan cuidado porque pueden arruinar su vida”, relató.

Finalmente, una cirugía realizada en el extranjero en el último tiempo ha mejorado un poco su condición, mientras que prontamente deberá viajar para realizarse un nuevo control y para ver los pasos a seguir.