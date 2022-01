“Vivir una gran vida no es fácil, pero vale la pena”: Robin Sharma

Luz Lancheros, MWN

No es fácil querer cambiar algo que no nos gusta de nuestras vidas. Y a pesar de que hay una industria multimillonaria de libros para ayudar a dar el primer paso, no todos nos hacemos los cuestionamientos que plantea Robin Sharma en su nuevo libro, “Manifiesto para los Héroes de Cada Día”, donde no solo da himnos y poesía sino también dosis de realidad y herramientas para poder mejorar nuestro potencial.

Metro habló con el autor sobre las cosas que jamás saldrían en los típicos libros de autoayuda, pero que él plantea de forma honesta y práctica.

P: Es bueno que hable sobre el positivismo tóxico, que siempre trata de anular los cuestionamientos para cambiar las cosas. ¿Por qué lo hizo?

–Agregué esta parte porque una de las principales razones por las que las personas son infelices, improductivas, tienen malas relaciones, mala salud y vidas difíciles es que reprimen y niegan los sentimientos difíciles y fingen ser felices todo el tiempo. Sí, la sociedad nos enseña que si no estamos felices todo el tiempo algo anda mal. Eso no es cierto. Un ser humano saludable siente una variedad de emociones. Por otro lado, a veces estamos agradecidos y felices y otras veces estamos asustados, aburridos, tristes o decepcionados. Esto se llama ser humano.

Obligarte a ser positivo cuando realmente no te sientes positivo hace que los sentimientos reales se acumulen en tu subconsciente. Y con el tiempo eso lleva a bloquear la creatividad, la productividad, la energía y la alegría. Por eso tengo un capítulo en el libro llamado “Las grandes mentiras del pensamiento positivo”.

Lo explico todo en el capítulo al que se refiere y a su vez, ofrezco la herramienta AFRA para liberar emociones duras para que finalmente sintamos una positividad verdadera y real frente a una falsa.

P: ¿Cómo comenzar a dar el primer paso para transformarse? Muchos lo hacen en tiempos difíciles.

–Uno crece más como ser humano durante los momentos más difíciles. Hay muchos grandes regalos disponibles para nosotros en este momento desafiante que enfrentamos. Yo mismo he pasado por muchos momentos muy difíciles. No los cambiaría por nada porque me han servido muy bien.

Para responder a la pregunta, comenzaría tomándome un tiempo hoy para que te honres a tí mismo. Estás en tu camino. Reflexiona sobre todos tus dones y sobre lo lejos que has llegado y sobre todo lo bueno que eres y haces. Estás haciendo lo mejor que puedes. Y eso es algo hermoso. Luego, para que tu ascenso sea real, te sugiero que elijas los 5 hábitos principales del libro que te gustaría implantar cada día y comienza a vivirlos mañana.

Finalmente, me tomaría un tiempo, cada mañana, para hacerme aún más fuerte. Yo llamo a esto La Hora de la Victoria. Durante este período puedes escribir en un diario de gratitud, meditar y rezar, hacer ejercicio, leer un libro de sabiduría o simplemente ver salir el sol. Hacer esto constantemente te ayudará a recordar tu mejor yo.

P: En un capítulo usted dice que hay que acudir a entrenadores personales o maestros que puedan guiarte en el día a día de este estilo. Pero la verdad, es que muy pocos pueden pagarse eso ahora mismo.

–Gracias por la pregunta. El libro entero tiene ideas que ayudarán a cualquiera a volverse más valiente, feliz, saludable y poderoso. Sí, lo he sugerido y sí cuesta dinero, pero también hay otros insights, hábitos y prácticas diarias que no cuestan nada. De esta manera, el “Manifiesto para el Héroe de Cada Día” es un manual para cualquier persona de cualquier origen para que despierte sus talentos y poderes ocultos. En el ajetreo y desbarajuste de nuestro mundo, mucha gente ha olvidado quién es en verdad. Y mientras ellos puedan mostrar más de su talento y coraje harán del mundo un lugar mejor.

P: El concepto del “Universo” ha sido usado por muchos charlatanes y personas para no hacerse cargo de sus responsabilidades. También para estafar gente. En ese sentido, ¿qué significa este concepto para usted?

–Fascinante pregunta. Creo que el Universo es la arena donde todos vivimos. Y también creo que hay un número de reglas que domian este mundo, por lo que si las respetamos, nuestras vidas serán más fáciles. Si las rompemos, el “universo” nos enseña una lección. Por ejemplo, trata bien a las personas y los demás te tratarán bien (generalmente). Da más de lo que tomas y el mundo te dará más. Haz un trabajo excelente y el mercado te recompensará. Usa tu sufrimiento para volverte más fuerte y más sabio. Continúa cuando tengas ganas de renunciar y gana.

P: ¿Cómo hacer del proceso de transformación algo consistente y persistente, que no se quede solo en el impulso?

–Al final del libro encontrarán un curso online gratis que les ayudará a seguir practicando y viviendo toda la información y ejercicios registrados. Quizás también, a tu vez, puedes encontrarte con gente online u offline que ha leído el libro para motivarte a ser más creativo, productivo, saludable, fuerte y feliz.