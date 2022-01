Reconstruyen la casa de unos abuelos que no tenían puertas ni ventanas para mejorar su calidad de vida

Una ONG nigeriana comenzó el proceso de renovación de una casa para una pareja que vivía en condiciones precarias en el área del gobierno local de Nkanu West, en el estado de Enugu.

Se trata de la organización Leave No One Behind Rural Care Initiative, la cual en cuanto se enteró que la estructura en la que viviía la pareja no tenía puertas ni ventanas, decidió poner manos a la obra.

Los beneficiarios fueron identificados como los señores James Elizabeth Anichioke Ogbodo, ambos adultos mayores. Sin duda merecen una vida digna en la que puedan tener un techo que les de cobijo y al que puedan llamar “hogar”

Viral

Según información de Legit, la estructura en la que estaban viviendo tenía paredes de cemento y los ladrillos estaban visibles, mientras que el piso era de tierra y el techo no estaba reforzado con ningún material.

Charles Ogbu, el líder de la ONG, dijo en una entrevista: “Los conocí viviendo en un edificio sin terminar. Sin ventanas, sin puertas excepto cortinas. Y la Navidad fue el período harmattan. A esa edad, siento que la pareja merece vivir su tiempo en una condición más cómoda. Así que decidimos terminarles la casa poniendo puertas de fierro, ventanas, piso de concreto, revocado, cielo raso y pintura”.

La casa que van a restaurar para ellos, es una propiedad antigua con mucho espacio. “El edificio está compuesto por 4 cuartos, saleta, toilette, baño, comedor y cocina con un total de 11 puertas y 13 ventanas. El costo estimado del proyecto es de un millón doscientos sesenta y siete mil. Con fondos de la ONG y una donación de la señora Aziza Uko-Douglas, ya hemos alcanzado la mitad de nuestro objetivo financiero”.

Viral

Como seres humanos, una de nuestras necesidades más básicas es la vivienda. Todos deberían tener un lugar al cual siempre puedes volver para dormir y tener estabilidad, seguridad y dignidad.

La forma en que funciona nuestra sociedad es que tienes que trabajar para vivir bien. Si trabajas, obtienes dinero y puedes permitirte un alojamiento. Si no puedes trabajar o tienes dificultades para mantener un trabajo, es probable que enfrentes a la falta de vivienda, impactos en la salud, inestabilidad alimentaria y más.

Aunque existen muchas organizaciones para combatir el problema de la falta de techo que muchas personas enfrenta, queda mucho por hacer ya que no sólo se trata de contar con materiales o planos de construcción sino con una reestructuración social.