Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 7 al 9 de enero del 2022

Inicia el año con el pie derecho y las predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco.

Aries

Viernes de estar haciendo varios cambios en tu proyecto laboral. Enero es muy importante para tu futuro, por eso necesitas ordenar todo lo que tienes pendiente. Un amor nuevo te invita a cenar, recuerda que estás en tu mejor etapa de enamoramiento, así que no lo dudes. Vístete de colores fuertes y usa mucho perfume para que el amor se quede en tu vida.

Te viene un dinero extra este sábado con los números 8 y 12. No platiques tanto tus logros para que no levantes envidias. A los que están de pareja va a ser un fin de semana de mucho enamoramiento y estabilidad. Cuando el Aries se presiona comete errores al tomar decisiones precipitadas, por eso te recomiendo siempre estar en paz y salir a caminar, eso te va a ayudar a que tu mente se relaje. Domingo de estar arreglando tu cuarto o casa.

Tauro

Fin de semana de mucho trabajo y estar arreglando asuntos personales, recuerda que el Tauro es el que siempre va a resolver problemas familiares. Viernes de estar actualizando tus papeles de trabajo y estar aplicando para un proyecto laboral. Lo más importante en una entrevista es solo contestar lo que te pregunten y vestirte de colores claros para atraer más la suerte.

Te invitan a salir este sábado a una fiesta en la que te vas a divertir mucho. Haces unos trabajos por tu cuenta que te van a dejar un dinero extra. Te viene un golpe de suerte con los números 6 y 44. Los Tauro son muy apasionados y sexuales, pero con una disposición insegura y celosa, por eso necesitan siempre tener la pareja ideal a su lado, que son Escorpión, Acuario y Virgo. Cuida tu salud y busca el equilibrio en tu vida.

Géminis

Habrá algunos problemas en tu casa, por eso se te recomiendo no tomar decisiones cuando estés alterado para que después no te arrepientas. Piensas mucho en cambiar de trabajo, recuerda que el Géminis siempre piensa en poner su propio negocio, así que este podría ser el momento ideal. Te invitan a una fiesta el sábado, procura no tomar mucho alcohol.

Cuidado con las dietas que haces con pastillas porque te puede alterar tu salud y las hormonas, trata de hacer ejercicio y comer más saludable. Recuerdas mucho a un amor que está lejos, búscalo para estar en paz. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 11 y 22. Recuerda que lo negativo de tu signo es la manipulación, por eso casi siempre tienes problemas con tus parejas, te recomiendo cambiar esa forma de ser en tu vida y ser feliz.

Cáncer

Fin de semana de estar muy alegre y con buenas noticias a tu alrededor. Recuerda que este 2022 va a ser uno de tus mejores años, así que trata de no desaprovechar las oportunidades que se te van a presentar. Te viene una propuesta de negocio, acéptalo y verás que te va a ir de lo mejor. Recuerda que el amor se da sin límites y no tienes que comprarlo.

Que no te de miedo estar un tiempo solo y dejar a esa pareja que no es para ti. Arreglas tu casa, recuerda que el Cáncer nunca se va a cansar de vivir más cómodamente. Te llegan unos amigos a casa para hacer una fiesta. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 3 y 29. La luna es el regente de tu signo por eso te recomiendo salirte a caminar en las noches para que las energías positivas están fuertes en tu vida y crezcan tus facultades psíquicas.

Leo

Vas a reacomodar tu casa y papeles importantes, tu signo se caracteriza por ser muy ordenado y siempre estar al día con sus pendientes. El viernes tendrás una junta laboral para cambios de proyectos, además va a ser un día con energías cruzadas, así que trata de no pelear con tus compañeros. Te invitan a una cena, recuerda que en la vida no todo es trabajo y también necesitas quitarte el estrés.

Recibes un dinero extra por la venta de un coche o propiedad, trata de invertirlo. Sábado de tomar un curso de superación personal o idiomas. Te viene un golpe de suerte con los números 14 y 37. Domingo de salir a pasear y estar en contacto con la naturaleza, eso te ayuda a que tu energía positiva crezca más. Tu signo tiene un don especial para hacer dinero y buen ojo para los negocios, así que emprende el tuyo.

Virgo

Viernes de complicaciones en el ámbito del trabajo, así que trata de relajarte y no caer en provocaciones de tus superiores. Recuerda que el Virgo tiene la mecha muy corta y eso lo hace explotar muy pronto, así que piensa dos veces lo que vas a decir o hacer. Haces unos cambios en tu forma de vestir y decides seguir con la dieta para renovarte. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 23 y 40.

Usa más perfume para que la abundancia este más en tu vida. En el amor seguirás soltero, solo conociendo personas, pero sin compromiso. Trata de cuidar más tu dinero. Decides cambiarte de casa o irte a vivir a otra cuidad. Te regalan una mascota. Recuerda que debes emplearte tú mismo en un negocio, la virtud de tu signo es que es trabajador incansable y eso lo ayuda a crecer más económicamente.

Libra

Tendrás tres días de buena suerte en tu vida y te podrás reinventar en el amor, incluso alcanzarás la estabilidad emocional; tus signos más compatibles son Piscis, Géminis y Acuario. Eres muy carismático y eso hace que siempre te inviten a reuniones. Evita ser impulsivo en tu trabajo, recuerda que el que se enoja pierde, cuida lo que comentas de los demás.

El domingo sal a pasear o a tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Un amigo se enamora de ti, es del signo Escorpión o Sagitario, pero trata de aclarar la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 56, trata de jugarlos el domingo. Sigue con la dieta y no te desanimes. Ten cuidado con las traiciones de supuestos amigos del trabajo, no les platiques todos tus planes.

Escorpión

Estarás muy positivo este viernes, contarás con toda la energía para salir adelante, tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo, sobre todo en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana o especialízate en tu carrera universitaria. Te invitan a salir de viaje en estos días, eso te permitirá relajarte. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Escucha los consejos de tus padres porque ellos siempre querrán lo mejor para ti.

Este fin de semana tendrás problemas con el estómago o intestino, es tu punto débil; trata de no tomar tanto alcohol o picante. No prestes dinero, aprende a decir que no. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 01 y 29. Trata de no mentir en ninguna circunstancia, tarde o temprano sale a relucir la verdad.

Sagitario

Este fin de semana estarás ocupado con muchas tareas pendientes de tu trabajo, necesitas administrar mejor tu tiempo, porque siempre dejas que se te carguen los pendientes, así que aprende a organizarte. Ten cuidado con las deudas, evita hacer compras innecesarias. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 21 y 39, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento y usa mucho el color rojo en tu ropa para que se multiplique tu suerte.

Un amor del pasado insiste en verte o trata de volver, es del signo Aries o Cáncer; recuerda que todos cometemos errores. Tendrás un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar o harás fiesta en tu casa. No te preocupes por lo que dicen de ti, tu signo es mágico y tiene la facultad de tumbar malas energías. El domingo estarás en compañía de tus seres queridos.

Capricornio

Mucho trabajo atrasado te tendrá ocupado este viernes, y también necesitas ponerte al corriente con tus pagos de tarjetas. Analizarás la posibilidad de poner un negocio o tener un trabajo extra, tu signo nunca le dice no al dinero y si tienes la oportunidad de tener más ingresos, adelante. Cuídate de problemas de nervios y ansiedad. Una ex pareja te buscará para pedirte un favor.

El fin de semana te festejarán tu familia y amigos; te llega un regalo de un nuevo amor. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 30; combínalos con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Los que tienen pareja estarán de lo mejor y muy enamorados. Este fin de semana trata de vestirte con colores fuertes para atraer el amor. Evita realizarte algún tratamiento estético en estos días, mejor espera hasta febrero.

Acuario

Te pondrás al día este viernes en cuestiones laborales, lo mejor que tiene tu signo es ser muy dedicado. El fin de semana sentirás nostalgia, extrañarás lo que no tienes, pues tu carácter te causa muchos problemas sentimentales de los que después te arrepientes; aprende a controlar tus impulsos e intenta llevar una relación estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 18, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Compras boletos de avión para irte de vacaciones en tu cumpleaños.

Duerme más, desconéctate de las redes; eres muy inquieto y necesitas dormir para estar activo al día siguiente. Mandas a arreglar tu coche para venderlo. El domingo estarás con tu familia y te sentirás muy querido. Te busca una amiga para pedirte un consejo de divorcio, tu signo es el psicólogo del Zodiaco.

Piscis

Gozarás de mucha suerte estos tres días, es tu tiempo de crecer en lo económico y en lo personal. Para que puedas estar de lo mejor, cierra círculos en el amor, tu signo es muy buena persona y no sabe cortar las relaciones pasadas, así que déjalas a un lado y avanza en la vida. Este viernes te ofrecerán un contrato nuevo y será muy bien pagado, aprovecha.

Se te presenta la oportunidad para comprar una casa o departamento, eso te dará mucha seguridad. El sábado saldrás de fiesta con tus amigos. Arreglas tu cuarto o sacas lo que ya no utilizas. Ahorra para tener tranquilidad en tu vida económica. Tu golpe de suerte será este viernes con los números 08 y 33. No confíes tanto en las personas que acabas de conocer, es mejor que te mantengas al margen, eres muy confiado y eso en ocasiones te causa problemas.