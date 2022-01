Estudio: escuchar Beyonce y Harry Styles mientras corres te hace ir más rápido

Una buena música puede motivarnos mucho a hacer ejercicio y algunos temas son ideales para mejorar nuestro desempeño. Así lo demostró un estudio que llegó a la conclusión de que Beyonce y Harry Styles pueden hacerte correr más rápido.

La investigación, dirigida por la marca Pour Moi, se basó en el análisis de 60 carreras realizadas por 20 personas que escucharon diversos estilos musicales.

Todos los corredores hicieron carreras de un kilómetro como mínimo, con las cuales se calcularon el tiempo.

En cada análisis se estudió la distancia, el tiempo, el ritmo por kilómetro y cómo influía cada canción ene le desempeño de los corredores.

Los datos arrojaron unos interesantes resultados que ponen a Beyonce y Harry Styles como los artistas cuyas canciones pueden mejorar el desempeño de quienes disfrutan de correr.

Según el informe, los participantes aumentaban su velocidad cuando empezaban a escuchar algunos temas específicos de varios artistas.

La conclusión señaló que Beyonce es la artista que logra reducir más el tiempo, pues los corredores disminuyeron 33 segundo por kilómetro en promedio.

Canciones como Single Ladies, Run The World y Crazy mejoraron la velocidad de los participantes.

Beyonce y Harry Styles son los artistas ideales para salir a correr

El estudio puso en segundo lugar a Harry Styles, quien logró reducir 31 segundos en el tiempo por kilómetro con su canción Watermelon Sugar.

Además de estos artistas, otros cantantes de alta talla lograron influir en el rendimiento de los evaluados. Britney Spears redujo 28 segundos del tiempo con canciones como Baby One More Time, Toxic y Oops I did it again.

Igualmente, Adele, Rihanna, Taylor Swift, Justin Bieber y Shawn Mendes son ideales para hacer ejercicio, ya que también tuvieron resultados beneficiosos.

Sin embargo, no todos lograron mejorar el tiempo de los corredores, por el contrario, algunos artistas hicieron que desmejoraran.

Katy Perry, Nicky Minaj y BTS retrasaron a los corredores.