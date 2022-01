Téngalo en cuenta: ¿Hasta cuándo es apropiado felicitar a alguien por el Año Nuevo?

Finalmente, llegó el Año Nuevo y el pasado fin de semana, personas en todo el mundo realizaron las respectivas celebraciones por la llegada del 2022.

En esa línea, suele pasar que muchas personas tras las fiestas, saludan a sus amigos, conocidos o desean un Feliz Año Nuevo a las personas con las que interactúan en su día a día.

Sin embargo, hay casos de personas que incluso hasta a mediados de mes, siguen deseando sus mejores deseos para el nuevo año que ya comenzó.

Ante aquello ¿Existe alguna norma respecto hasta cuando se puede felicitar a alguien por año nuevo?

Según rescata el portal de Protocolo y Etiqueta, Protocolo.org, no existe una regla escrita para efectuar la respectiva felicitación, sino que se basan en costumbres locales y usos sociales o familiares.

Aun así, el sitio web sugiere que es apropiado saludar desde el 1 de enero hasta el 6 del mismo año.

En el caso que no hayas visto a una persona durante las fiestas (sin importar el motivo que sea), y te la encuentras cuando ya han pasado varios días desde el año nuevo, no es necesario realizar el saludo, sin embargo, si una persona lo hace, no es considerado una falta de educación.

“No es habitual, pero no quiere decir que no sea correcto. Lo que si podemos hacer es preguntar a nuestros amigos, vecinos, etcétera, cómo han empezado el año. Preguntamos como han pasado las fiestas, como está la familia, etcétera. Solo tenemos que mostrar algún tipo de interés, más generalizado, sobre las pasadas fiestas navideñas pero sin concretar en una felicitación específica del nuevo año”, explicó el sitio web.