WhatsApp: Este es el verdadero significado de estos 10 emojis que tanto usas

La comunicación del usuario actual en Internet está conformado por más elementos que solo texto. Los videos, memes, GIF, Stickers y Emojis forman parte esencial de los códigos actuales de las personas en las distintas plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp.

Es por eso que conocerás el significado 10 emojis que posiblemente uses todos los días pero que no sabes realmente su definición.

Significado de Emojis

Para saber la historia de estos emojis contamos con la ayuda del popular sitio Emojipedia, que recopila la definición de todos los elementos gráficos usados en WhatsApp.

Persona con brazos X🙅‍♂️

Una mujer con los brazos cruzados formando una ‘X’ para indicar ‘no’ o ‘no bueno’. Este movimiento se utiliza en el programa de juegos de televisión Deal or No Deal para indicar ‘No Deal’. Destinado a ser neutral en cuanto al género, pero se muestra como una mujer en la mayoría de las plataformas.🙅‍♂️

Persona que inclina la mano💁

Una persona inclinando su mano por el hombro como si estuviera llevando una bandeja de bebidas o volteando su cabello. Originalmente llamado Information Desk Person.

Este emoji se usa comúnmente para expresar descaro o sarcasmo.

Persona inclinándose🙇

Una persona que se inclina profundamente que se conoce como dogeza en Japón. Se utiliza para expresar una disculpa sincera, o para solicitar un gran favor.

Muchas variaciones de este emoji se malinterpretan como una persona que hace flexiones, se acuesta para recibir un masaje o hace un lindo gesto de “cabeza apoyada en las manos”.

OK Mano👌

Un gesto que muestra el dedo índice y el pulgar tocando para hacer un círculo abierto. Representa “Estoy bien” o “Sí, eso es correcto / bueno”.

En el lenguaje de señas americano (ASL), el número nueve se representa con este gesto. El mismo signo de la mano puede ser visto como ofensivo en algunas culturas, incluso en partes de Europa, Oriente Medio y América del Sur.

Esto también se puede utilizar como un símbolo de la supremacía blanca, dependiendo del contexto.

Cabra🐐

Una cabra, un animal robusto y con pezuñas criado por su carne y leche. Representado como una cabra de color marrón claro, blanco o multicorado en perfil completo a cuatro patas mirando hacia la izquierda, una barba desaliñada, cola erguida y cuernos marrones o amarillos curvados hacia atrás.

Frecuentemente utilizado como una abreviatura visual para la expresión de argot GOAT,o el Grande de Todos los Tiempos,a menudo dicho de los atletas y en particular del difunto Kobe Bryant.

A menudo considerado uno de los 12 animales del zodiaco chino. También se usa a menudo para representar a ♑ Capricornio en el zodíaco occidental.

Huellas de patas 🐾

Un par de huellas de patas, como las deja una mascota 🐈 gato o 🐕 perro. Generalmente representadas como dos huellas de patas escalonadas de color oscuro, cada una mostrando cuatro dedos de los pies y una almohadilla.

Comúnmente utilizado para diversos contenidos relacionados con gatos y perros. Ocasionalmente se aplica a otros mamíferos cuadrúpedos. Véase también 👣 Huellas.

Las impresiones de Twitter son rojas y las de Microsoft naranjas, como si una mascota caminara a través de la pintura. Las impresiones de Apple Google y Facebook eran previamente rojas. El primer diseño de Facebook originalmente mostraba huellas humanas.

Arco iris🌈

El colorido arco de un arco iris, como puede aparecer después de la lluvia. Generalmente representado como la mitad izquierda de un arco iris completo, mostrando seis bandas de color: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

Comúnmente utilizado para expresar el orgullo gay. También se usa comúnmente para transmitir varios sentimientos de amor y felicidad.

Ver-No-Mono Malvado 🙈

El mono no ve malvado, llamado Mizaru (japonés para “no ver”), uno de los Tres Monos Sabios. Representado como el marrón 🐵 cara de mono con las manos cubriendo sus ojos.

Los Tres Monos Sabios representan el proverbio de no ver el mal, no escuchar el mal, no hablar del mal frecuentemente interpretado como un llamado a la discreción o la ignorancia voluntaria.

A menudo se usa como una forma lúdica de transmitir una risa, incredulidad, escalofríos, ¡no puedo creer lo que estoy viendo! o ¡no puedo soportar mirar!

Cara al revés 🙃

Un clásico emoticono, al revés. Implementado como una versión invertida de 🙂 Ligeramente Sonriente en la mayoría de las plataformas.

Comúnmente utilizado para transmitir ironía, sarcasmo, bromas o una sensación de grosería o tontería. Su intención puede ser similar a la desconcertada ¡Oh bueno! de 🤷 persona que se encoge de hombros o el emoticono de encogerse de hombros, ̄\_(ツ)_/ ̄.

Cara en las nubes😶 🌫️

Una cara que aparece rodeada de nubes o una bruma de humo. Ambiguo en apariencia, esto puede representar un estado mental brumoso, confusión o incluso una sensación de felicidad tranquila.

También se puede utilizar para indicar la presencia de humo.