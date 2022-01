Horóscopo de Mhoni Vidente para el 2022: predicciones para cada signo

Inicia el año con el pie derecho y las predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco.

Aries

Será un año lleno de buenas noticias y realización de proyectos, estarás rodeado de personas muy importantes para estar en un alto nivel de compatibilidad laboral. Te rigen el cerebro y los sentidos, lo que significa que en boca cerrada no entran moscas y que entre más prudente seas va a ser mejor tu vida. Trata de usar una cadena de plata en el cuello para que te sirva de protección del mal de ojo. Usar constantemente el color rojo fuerte y tenlo a tu alrededor.

Cargar siempre un billete verde en la cartera, puede ser un dólar, para mantener la abundancia en tu vida. Tus mejores meses: Marzo, Septiembre y Diciembre, usarlos para cambios positivos. Los meses más negativos y con energías cruzadas: Mayo y Agosto, evita cirugías estéticas e inversiones.

En cuestión de escuela seguirás con tus estudios y decides tomar un curso fuera del país y estar en un intercambio, toma siempre carreras relacionadas al bienestar como servicio político, abogado o relaciones internacionales. Será un año de tener dos y más ingresos económicos. Tu número mágico: 07. Tu frase del 2022: Un salto de Fe a la Abundancia. Día de la semana: Martes.

Tauro

Este año será determinante para tu signo decidir ser alguien en la vida y dejar todo lo negativo que te hacia estar estancado como las malas amistades y amores tóxicos. Día de la semana: Lunes. Números mágicos: 05 y 27.

Ten cuidado con gastos excesivos y controla tu impulso de comprar. Tu color: azul fuerte. Tus mejores meses: Marzo, Junio y Noviembre, ayudarán a realizar cualquier negocio y cambio de trabajo. Será un año de embarazos para tu signo; los solteros encuentran el amor verdadero con Virgo y Acuario.

Tu punto débil: tu aparto reproductor, chécalo con tu médico sobre cualquier infección, este año hablarás de una operación pero no será grave. Ten cuidado con las caídas y dolores de huesos. Será un año de muchos viajes, pero sobretodo de placer y vacaciones en donde conocerás nuevos. Tu frase de este año 2022: Tu Gran Año de Superación Personal.

Géminis

Este año va ser de más fuerza espiritual para así romper con todo lo negativo que venías cargando del año pasado. Tu día de la semana: Jueves. Serás el signo que comience todo lo relacionado a lo laboral y comunicaciones, estarás encargado de dar los avisos importantes en tu trabajo, así que este año será el signo con más importancia en todo la relacionado a relaciones empresarial y políticas.

Tu punto débil: estomago e intestino, por eso te recomiendo no guardarte los corajes y malos ratos; trata siempre de decir lo que sientes pero sin ofender para que fluya esa energía negativa. Recuerda empezar un régimen de alimentación más saludable.

Tu metal: la plata, usa siempre una moneda de plata en tu cartera para que sea tu talismán de buena suerte. Tus mejores meses del año: Enero, Junio y Noviembre, realiza cualquier cambio positivo en estos meses y verás que no tendrás ningún problema. Decides vender una propiedad familiar; será un año muy bueno en cuestiones de negocios propios, tomar un curso de diseño y administración. Los que tienen pareja deciden casarse y tener familia. Será un año de viajes y para estudiar idiomas. Tu color: el verde fuerte, por eso te recomiendo usarlo más en tu ropa y pintar tu negocio o casa. Tu número mágico: 09. Frase del 2022: Nuevos Horizontes y Camino al Éxito.

Cáncer

Este signo será de los más afortunados en cuestiones de abundancia y estabilidad económica. Día de la Semana: Miércoles, por eso lo rige la fuerza y el entusiasmo. Tu órgano que rige: el cerebro, la capacidad de pensamiento que te hace ser unos de los signos más inteligentes y esto te llevará a se el descubridor de proyectos importantes.

Estudia una carrera referente a comunicaciones y administración para ver reflejado el éxito. Tu color: el naranja y junto con su signo este combinación es perfecta por la pasión. Los mejores meses: Mayo, Agosto y Diciembre, con suerte en todo lo realices. Tus números mágicos: 06 y 21. Tus meses con menos fuerza positiva y que puedes tener algún accidente o contratiempo económico son en Marzo o Julio, por eso debes evitar las inversiones o cambios drásticos en tu vida.

Tu punto débil: enfermedades de hormonas y nervios, pero también tu temperamento, por lo que debes medirlo para avanzar y no destruir todo lo que haces en un solo momento. Arreglas papeles de Visa o residencia. Tu frase del año: Reinventando tu vida.

Leo

Viene un año de volar sin miedo y empezar a lograr lo que tanto deseas en tu vida. En los primeros meses del año tomas la decisión de cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo fueras del país por cuestiones de un proyecto nuevo de trabajo.

Tu día de la semana: Viernes, lo que significa que tendrás toda la suerte en cuestión de asuntos legales y de permisos de migración que se te darán sin tropiezos. Tu punto débil: músculos y el estrés, por eso la recomendación es que no te alteres tan fácil y encuentra una solución a todos los problemas que se te presenten. Tu color: amarillo, así que no dudes en usarlo más en tu ropa.

Los mejores meses: Julio, Agosto y Marzo. Tus números mágicos: 03 y 28, así que no dudes en comprar lotería. Los Leo son muy orgullosos casi nunca piden perdón, por eso trata de cambiar de actitud, será un gran año para ti en tu físico que te llevará a realizar varias competencias deportivas. Vienen muchos viajes por trabajo y placer. Ten cuidado con lo que piensas, que tu mente estará muy elevada con la espiritualidad y todo lo que pienses se te dará. Tu frase del año: El inicio de Una Nueva Era de Prosperidad.

Virgo

Será tu año de compromiso en lo laboral, debes mantener tu buena actitud en todo lo quieras realizar, recuerda que tu signo va a atravesar por unas energías muy fuertes y serás el encargado de hacerlas llevar a lo positivo y no dejarte llevar por ningún persona negativa. La recomendación es que tomes un curso de comercio exterior o idiomas, pues te va ayudar mucho en tu futuro.

Crecerás en cuestiones económicas, es decir, vas a poder llevar a cabo todo lo que tienes en mente con un negocio propio. Tu día de la semana: Sábado, esto significa que serás el que tome la decisión sobre algún proyecto de trabajo y tu mejor área serán las ventas.

Tus puntos débiles: el cuello y el estrés, así que mantén una dieta saludable y con más ejercicio Tus colores: rojo y naranja, úsalos en tu ropa, tu casa y negocio para más abundancia. Tus mejores meses: Marzo, Julio y Septiembre. Tus números mágicos: 20 y 44, así que trata de hacer cualquier cosa positiva que se te dar sin problema y te viene tres golpes de suerte con estos números.

Tus peores meses: Enero y junio, así que trata de evitar operaciones médicas o inversiones grandes para que no tengas ningún problema después. Este año va dominar la justicia divina en tu signo así que tu pide que se te dará lo que deseas y con que invoques a tu ángel de la guardia para que tengas protección divina. Tu frase del año: Avanzar sin miedo y lograr la perfección.

Libra

No te detengas, continúa con tu proyecto de vida. Será un año de renovación para tu signo, ya que atravesarás por periodos de gran fuerza espiritual para poder resolver y crecer en lo laboral. Libra es uno de los signos más inteligentes del Zodiaco y un gran líder, así que pon tu mente en positivo para que cumplas todas tu metas. Deberás tomar decisiones de gran importancia en todo, pero debes de tener cuidado de no usar palabras para lastimar a los demás y aprende a ser más prudente.

Este año pon más atención en el estómago, no liberas tus pensamientos y eso hace que tu organismo trabaje más flojo, así que ten una buena alimentación y haz ejercicio para mantenerte saludable. Tus colores serán el amarillo y azul, al combinarlos verás cómo la abundancia vendrá a tu vida. Tus mejores meses del año serán febrero, julio y octubre; tus números mágicos el 11 y 22, así trata de hacer cualquier tipo de proyecto o cambio de trabajo en estos días y meses, ya que se te darán sin problema.

Tus peores meses serán marzo y noviembre, así que trata de no hacerte ninguna cirugía estética o tramitar algún crédito porque te vas a tardar más en poder sanar o pagar deudas. Crecerás más en lo profesional y tendrás casi todo el año mucha suerte y luz, en especial en lo relacionado con puestos de jerarquía.

Escorpión

Tu frase de este año es “Nuevas rutas para un mejor camino”. Decidirás ser el mejor en todo lo que realices, tendrás una racha de suerte en mayo, agosto y noviembre, por lo que en estos meses puedes hacer cambios de trabajo y poner un negocio, ya que te traerá más prosperidad. En cuestión amorosa, en este año habrá un compromiso firme y hablarán de ser padres; tu signo es más compatible con Capricornio, Acuario y Aries, con quienes este 2022 podrás encontrar el amor verdadero.

Tu día mágico será el miércoles, este día tendrás suerte en juegos de azar con los números que todo el año te van a seguir que son 2 y 30, así que trata de jugarlos. También renovarás tu aspecto con un cambio de look para verte de lo mejor. El carácter fuerte y explosivo de los escorpiones es, sin duda, un dolor de cabeza, por eso se te recomienda controlarte y no llegar a los extremos con los problemas, recuerda que no siempre tienes la razón. Cuídate mucho de problemas de nervios y dolores de huesos, es muy importante tener controladas tus hormonas y vitaminas. Tu color dominante en este año es el negro, así trata de usarlo más en la ropa y lo que te rodea.

Sagitario

“La suerte es tuya, tómala”, es tu frase del año. En 2022 superarás por completo todos los problemas y no te estancarás en ningún sentido; no tengas miedo a los retos que se te presenten, debes confiar en tu fuerza interior. Vuelve a estudiar y trata de no dejar nada inconcluso; por fin vas a ver resuelto un tramite legal a tu favor, eso te ayudará a seguir avanzado en tu vida.

Los meses de suerte para ti serán agosto, diciembre y enero, ya que en estos meses se juntarán los astros a tu favor para realizar los cambios necesarios para que estés mejor en tu ámbito laboral y de negocios. Tu día mágico será el domingo, con tus números de la suerte de todo el año que son 6 y 14, trata de jugarlos en lotería que la fortuna te va sonreír.

Es un año de responsabilidades y retos para avanzar en tu vida, no le digas que no a tu destino y enfréntalo con valor. Tu punto débil son los vicios, como el alcohol, el cigarro y el mal comer, necesitas llevar una buena dieta para que estés de lo mejor. Tu color de suerte y dominante es el azul, trata de usarlo en tu ropa y alrededor de ti.

Capricornio

Para este 2022 ten una meta y cúmplela; las fuerzas cósmicas van estar de tu lado, será un año de inspiración y chispa divina que te darán suerte en todo lo que te propongas, pero debes ser más discreto porque también habrá envidias a tu alrededor, por eso trata de no confiar demasiado en todos los que se te acerquen.

Tus mejores meses serán marzo, diciembre y agosto porque vas a tener golpes de suerte en cuestión de dinero y cambios positivos de trabajo. Tu mejor día será el martes. Estudia algo relacionado con las comunicaciones, el arte, relaciones internacionales o servidor público; no dejes de estudiar y prepararte para que tengas el triunfo en tus manos. Tus números mágicos para todo el año son 1 y 30, así que trata de jugarlos en la lotería que eso te ayudará a tener más ingresos.

Tu punto débil será todo lo relacionado con la piel y cirugías, por eso te recomiendo tener cuidado con cualquier problemas de salud y siempre ir con un médico, no te automediques. Tu mejor compatibilidad amorosa será con los signos de Aries o Virgo, con ellos podrás llevar una buena vida de pareja. Tu color de suerte será el naranja, así que trata de usarlo más en toda tu ropa y lo que uses a tu alrededor.

Acuario

Tu frase para este año es “Cambios radicales para cambios positivos”. Será un año de transformación en todo lo que realices, dejarás a un lado el drama y la autocompasión, es decir que tendrás el valor suficiente para enfrentar todos los retos que se van a presentar y ser un triunfador. Tus mejores meses son febrero, mayo y octubre, por eso se te recomienda cambiar de trabajo y empezar un negocio propio para que tengas más ingresos en estas fechas.

Estudia algo relacionado con ventas, administración publica, política y sobre todo idiomas, eso te va ayudar mucho en tu futuro laboral. Tu punto débil será el estómago y todo lo relacionado con úlceras gástricas, por eso ten una dieta más saludable y lleva un régimen de ejercicio para sentirte lo más sano posible. El viernes, las fuerzas cósmicas estarán de tu lado y tus números mágicos serán el 17 y 99, trata de jugar la lotería que este año tendrás dos golpes de suerte muy importantes.

Este 2022 en tu vida dominará la alegría y optimismo, por eso es buen tiempo para que vayas a vivir fuera del país, empezar una relación amorosa con alguien de los signos que serán más compatibles contigo, como Aries y Libra, con ellos podrás encontrar el amor verdadero. Tu color de la suerte será el rojo fuerte, así que no dudes en usarlo para atraer más la abundancia en tu vida; será un año de salir mucho de viaje.

Piscis

“Descubrir el éxito en tu vida” es tu frase de este año, el cual será de renacimiento para ti, es decir, que habrá grandes éxitos en lo laboral y también la realización de ser padres y formar un hogar. En este 2022 tendrás lo que te mereces en cuestiones de dinero y proyectos de negocios. Tu punto débil serán los problemas de infecciones en la piel y respiratorias, por eso necesitas cuidar tu salud y estar en constante chequeo con tu médico.

Tendrás tres golpes de suerte en marzo, agosto y octubre, es decir, que todo lo que tengas en planes de realizar como una cirugía médica o estética, lo hagas en estos meses porque vas a salir de lo mejor, también se te recomienda cambiar de trabajo o pedir un aumento de sueldo en esas épocas y verás que si se te va a dar lo que deseas. Tu día de suerte será el domingo, recuerda que los Piscis se caracterizan por ser sociables y en este día se van a juntar las energías positivas.

Tus números mágicos son 8 y 12, úsalos mucho en los juegos de azar y lotería que te llegará un dinero extra. Tendrás un año de muchas relaciones públicas con personas de poder y políticos, también se te recomienda que estudies leyes, política, diseño o ingeniería mecánica, que esto te va ayudar a tener más fuerza en todo el año. No hagas chismes que te puedan perjudicar, es mejor guardar silencio y ser prudente al dar un consejo. Es un año de cuidar el dinero y el amor, recuerda que necesites ya una pareja estable para poder vivir en plenitud. Tus colores de la suerte son blanco y verde, así trata de usarlos más seguido para que tengas abundancia y cortar todo lo negativo. Trata de ponerte mucho perfume después de bañarte para cortar todo lo negativo.