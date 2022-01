Propósitos de Año Nuevo que puedes hacerte a ti misma para que 2022 sea el mejor de tu vida

Perder peso, dejar de fumar, aprender inglés... Esos son algunos de los propósitos de Año Nuevo más comunes, sin embargo, solemos olvidar a aquellos más trascendentales que realmente impactarán en nosotros mismos.

Porque sí, tener objetivos profesionales, académicos y personales es muy importante, pero no hay que olvidar que si no nos ponemos en primer lugar estos no servirán de nada o no serán sostenibles en el tiempo.

Propósitos de Año Nuevo cargados de mucho amor propio

Alejarse de relaciones tóxicas

Ya sea de las amigas, familiares o una pareja. Si este 2021 notaste que hay personas que te restan y no suman, el inicio de un nuevo año es perfecto para tomar distancia y empezar a construir un círculo social que realmente vaya con tus valores.

Esto beneficiará tu salud mental, tu autoestima y tu felicidad en general, ya que solemos estar muy influenciados de las personas más cercanas en nuestro entorno.

Aceptar las emociones

En vez de juzgarse duramente o evitar sentimientos, este 2022 puede ser para darse la oportunidad de sentir emociones tanto “buenas” como “malas”, analizarlas, aceptarlas, expresarlas y gestionarlas de mejor manera.

De esta forma podrás actuar en consecuencia con tus necesidades y regular el impacto que tienen los acontecimientos diarios en ti, evitando episodios de ansiedad o depresión.

Tampoco evadas los problemas que se te presentan e intenta poner menos excusas y asumir más la responsabilidad.

Poner más límites

Hace falta autoconocimiento para saber qué estamos dispuestos a tolerar y qué es lo que merecemos, pero cuando identificas conductas en los demás que no nos agradan, es muy positivo empezar a decir “no” o no quedarse callados.

Este es un ejercicio empoderador que te permite tener una mejor relación con los demás y vivir en bienestar.

Quejarse menos

Por último, un gran propósito de Año Nuevo que puede marcar completamente la diferencia es vivir con más optimismo, sonreír más y con una actitud de agradecimiento hacia lo bueno que se tiene, en vez de enfocarse más en lo que no.