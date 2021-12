Cómo sanar tu relación con el dinero para que la abundancia te acompañe en 2022

Mucho hablamos y pensamos en el dinero porque es un instrumento para tener los bienes materiales que anhelamos y cumplir sueños, sin embargo, las creencias que tenemos en torno a él nos impiden crecer en abundancia.

La envidia, creer que el dinero es malo, que no somos capaces de generar riquezas, que se es feliz con poco, entre otros pensamientos de este estilo, solo lo alejan porque no nos estamos abriendo a multiplicarlo o gestionarlo de buena manera.

Sanar la relación con el dinero Es importante este paso para hallar la libertad financiera. (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Algunas claves para comenzar a sanar tu relación con el dinero

Comienza por tu mente

Precisamente ahí se origina todo, así que es momento de cambiar a una mentalidad abundante en la que uno manifiesta que el dinero es positivo y parte de la vida, que llega cuando ofreces algo a la sociedad, que te lo mereces y cada quien hace su suerte para generar su fortuna.

El dinero es energía, así que lo tienes cuando lo valoras, trabajas para conseguirlo y das de tu confianza y actitud para conseguirlo. Organizar tus pensamientos es fundamental.

Sanar la relación con el dinero Parte de esto es ser más responsable con su uso. (Dreamstime)

La autoresponsabilidad

De acuerdo con el portal Gananci, las personas que tienen mucho dinero son muy responsables. “No dependen del contexto que hay en el mundo, porque se han creado de tal forma que dependen de sus habilidades”.

Es decir que no tienden a echarle la culpa a los gobiernos, la familia, la situación económica, entre otros. “Si les va bien es porque lo hicieron bien y, si va mal, ellos mismos lo hicieron mal”, por lo que esto te impulsará a recibir más oportunidades y construir riqueza.

Asimismo, es importante que seas ordenado con el dinero, sepas cuánto gastas, cuánto ingresas y así tomarás decisiones inteligentes.

Sanar la relación con el dinero Tener dinero no es solo trabajar y gastar, es buscar mejores oportunidades y saber invertirlo. (Dan Busey 2021 /AP)

Piensa en colectivo

No intentes atropellar al otro para tener más dinero. La prosperidad llega cuando pensamos en grande y no desde la escasez, cuando no aplastamos a la otra persona sino que buscamos el ganar - ganar, ayudando a los demás.

“(Cuando actuamos así) proyectamos nuestras limitaciones. La causa real está dentro de tu mente, de tus emociones y tu nivel de conciencia. Resuelve la causa y cambiarás tu realidad”, asevera la fuente.