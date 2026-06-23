Viajero en el tiempo predice qué equipos jugarán la final y quién quedará campeón del Mundial 2026

GR7098. KANSAS CITY (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Jugadores de Ecuador y Curazao reaccionan este sábado, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Curazao en el estadio Arrowhead en Kansas City (Estados Unidos). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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La fiebre del Mundial 2026 ya se vive dentro y fuera de las canchas, y en medio de esa euforia un video viral en TikTok ha captado la atención de miles de usuarios.

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Se trata de una grabación publicada por la cuenta Tona Multiverso, un perfil que se presenta como un supuesto “viajero en el tiempo” y que afirma haber estado en la final de la Copa del Mundo del 19 de julio de 2026.

En el clip, el creador asegura que la final del torneo será entre México y Argentina, en un duelo que, según su relato, se define en la tanda de penales y termina con un resultado histórico: la primera consagración de la Selección Mexicana en un Mundial.

El video viral que ilusiona a la afición mexicana

La publicación comenzó a circular en redes en medio del buen momento de México en el torneo.

De hecho, el combinado dirigido por Javier Aguirre llega fortalecido luego de vencer 1-0 a Corea del Sur y asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

En el video, el supuesto viajero aparece dentro de un estadio repleto de aficionados y narra una escena que rápidamente encendió la ilusión de los seguidores del Tri.

“México contra Argentina, cabr**. Mira a toda la gente, banderas por todos lados y el ambiente está brutal. Esto se siente histórico. Estoy dentro del estadio y el ambiente está loco, México y Argentina están jugando la final del Mundial, mira, el estadio lleno hasta arriba, en cada jugada la gente grita como si fuera gol”.

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Según el relato del creador de contenido, el partido termina empatado 1-1 en el tiempo reglamentario, por lo que el título se define desde los once pasos.

“El partido terminó uno a uno y ahora todo se decide en penales. Mira la gente, nadie puede ni respirar, México está a un tiro de ganar del Mundial”.

En la secuencia final del clip se observa el supuesto desenlace del encuentro: Argentina falla su último penal y México se proclama campeón del mundo, desatando una celebración masiva en las gradas.

“El estadio explotó, toda la gente llorando, saltando y celebrando; esto es historia pura”.

¿Es real el video del “viajero en el tiempo”?

Aunque el video ha sido compartido como si se tratara de una predicción, no existe evidencia de que sea real ni de que corresponda a imágenes auténticas de la final del Mundial 2026.

De hecho, este tipo de contenidos suelen circular con frecuencia en redes sociales y mezclan ficción, humor y herramientas digitales para generar impacto entre los usuarios.

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En este caso, la publicación ha sido señalada por internautas como un contenido hecho con Inteligencia Artificial, algo que explicaría la puesta en escena y la narrativa del supuesto viaje en el tiempo.

Entre los comentarios que más se repitieron aparecen mensajes como: