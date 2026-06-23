“¿Se limpió la mano tras un saludo?”: critican gesto de la nueva primera dama que quedó grabado en video

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La nueva primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que un video en el que aparece realizando un particular gesto durante un evento político generara una ola de comentarios y críticas entre los usuarios.

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En las imágenes, que han sido ampliamente difundidas en plataformas digitales, se observa a Pineda utilizando una camiseta con los colores de la bandera de Colombia mientras saluda a un seguidor de su esposo, el presidente electo Abelardo de la Espriella. Después del contacto físico, la mujer aparentemente limpia su mano contra el espaldar de una silla y posteriormente mantiene la mano separada de otros objetos, incluyendo su teléfono celular.

El gesto fue interpretado por algunos internautas como una señal de incomodidad frente al contacto físico, mientras otros defendieron la posibilidad de que se tratara simplemente de una reacción personal o una medida de cuidado. El video abrió una discusión sobre la exposición pública que tendrá la nueva primera dama y los comportamientos que serán observados durante sus apariciones oficiales.

Algunos usuarios cuestionaron la acción con comentarios como: “¿Se limpió la mano tras un saludo?”, mientras que otros señalaron que, al asumir un papel institucional, tendrá que enfrentarse constantemente a saludos, eventos públicos y acercamientos con ciudadanos.

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Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar ni la fecha exacta en la que fue grabado el video, pero la escena continúa generando conversación en redes sociales.

Más allá de esta polémica, Ana Lucía Pineda ha comenzado a ocupar un papel relevante dentro del panorama nacional tras la elección de Abelardo de la Espriella y su llegada al cargo de primera dama. La empresaria, nacida en Montería, Córdoba, es administradora de empresas y cuenta con experiencia en áreas de gestión administrativa, recursos humanos y proyectos empresariales.

Durante años mantuvo un perfil discreto, pero su participación en la campaña presidencial permitió conocer más sobre su trayectoria, sus prioridades y la relación que ha construido con el mandatario electo durante casi dos décadas.

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En una entrevista junto a De la Espriella en Red Más Noticias, Pineda destacó la importancia del diálogo y la familia como pilares de su vida. Sobre su esposo aseguró: “Ha sido un hombre al que admiro muchísimo. Es un hombre de decisiones, de visión y apasionado por lo que hace”.

La pareja, que tiene cuatro hijos —Lucía, Salvador, Filippo y Francesca—, ha insistido en que la comunicación es fundamental dentro de su relación. “Ninguna pareja es perfecta. Hay acuerdos y desacuerdos, pero siempre buscamos el diálogo y escucharnos mutuamente para llegar a acuerdos”, afirmó Pineda.

De cara a su papel como primera dama, también anunció que espera desarrollar una agenda social enfocada en mujeres, niños y adultos mayores. “Quiero hacer una gestión social muy activa. Quiero trabajar en nombre de las mujeres y de los niños de Colombia”, expresó.

Durante la campaña impulsó la iniciativa “Voces de Tigresa”, un espacio de participación femenina en diferentes regiones del país donde, según explicó, escuchó preocupaciones relacionadas con el emprendimiento, la violencia contra la mujer y el apoyo a madres cabeza de hogar.

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Mientras comienza a asumir su nuevo rol institucional, Ana Lucía Pineda enfrenta también el escrutinio público propio de una figura nacional, donde cada gesto y aparición se convierte en motivo de análisis y debate.