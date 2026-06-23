¿Quién es Isabel Johansen? la pareja de Erling Haaland que tendría raíces colombiana

Erling Haaland volvió a quedar en el centro de la conversación en el Mundial de 2026. El delantero noruego, una de las grandes figuras ofensivas del fútbol internacional, ha sido determinante en el regreso de Noruega a la Copa del Mundo después de 28 años y también en la campaña que hoy tiene a su selección entre las historias llamativas del torneo.

En su más reciente partido, Noruega venció 3-2 a Senegal y Haaland volvió a marcar por partida doble, una actuación que reforzó su protagonismo en el campeonato y lo mantuvo entre los nombres más seguidos del certamen. Su rendimiento, además, se suma a lo que ya había conseguido en su debut mundialista, otro juego en el que también anotó dos goles.

Pero mientras su presente deportivo sigue dando de qué hablar, fuera de la cancha el interés también se ha desplazado hacia un terreno más personal. En redes sociales y búsquedas digitales, una de las preguntas que más se repite gira alrededor de Isabel Haugseng Johansen, la pareja del atacante noruego.

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen?

Isabel Haugseng Johansen es noruega y ha sido vinculada al entorno futbolero de Bryne, la localidad de donde también es originario Haaland. Distintos perfiles publicados en medios internacionales coinciden en que ambos se conocen desde pequeños y comparten una historia marcada por su cercanía con el mismo club de formación, Bryne FK.

Varios reportes la describen como una exfutbolista juvenil que, con el paso del tiempo, decidió alejarse de la práctica profesional. Aunque su nombre cobró mayor atención internacional a medida que crecía la carrera del delantero del Manchester City, Isabel ha mantenido un perfil reservado y lejos de la exposición constante.

Esa discreción, de hecho, es una de las características que más resaltan las publicaciones sobre ella. A diferencia de otras parejas de figuras del deporte, no suele protagonizar entrevistas frecuentes ni una presencia permanente en redes sociales, por lo que sus apariciones públicas junto a Haaland suelen darse en momentos puntuales, como premiaciones, celebraciones o partidos importantes.

La historia personal de Haaland también entró en el radar

El interés por Isabel creció todavía más después de que distintos medios internacionales reportaran que la pareja se convirtió en padre y madre de su primer hijo, un niño. Incluso el propio Manchester City recogió declaraciones del jugador en las que reconoció que la paternidad cambió su vida y le ayudó a encontrar un mejor equilibrio fuera de la presión del fútbol.

Ese detalle ha hecho que muchos fanáticos miren con más atención la faceta íntima del atacante, especialmente en medio de un Mundial en el que Haaland no solo está respondiendo con goles, sino también consolidando una imagen de líder para la selección de Noruega.

¿Isabel Haugseng Johansen es colombiana?

En medio del aumento del interés por su vida privada, en algunos espacios digitales también comenzó a circular la versión de que Isabel Haugseng Johansen tendría raíces colombianas. Sin embargo, hasta el momento no hay respaldo sólido en fuentes oficiales o en perfiles periodísticos de referencia que permita confirmar esa afirmación.

Las referencias más consistentes la identifican como una mujer noruega, vinculada desde hace años a Bryne y al entorno en el que también creció Haaland. Por eso, cualquier versión sobre un supuesto origen colombiano debe manejarse con cautela y, por ahora, como una información no confirmada.

Mientras Haaland sigue escribiendo su historia en el Mundial 2026 con actuaciones decisivas y goles importantes, la curiosidad alrededor de Isabel Haugseng Johansen también crece. Pero más allá de la fama que rodea al delantero, ella sigue apareciendo como una figura discreta, cercana al fútbol desde su infancia y alejada, hasta donde se conoce, del ruido permanente de la vida pública.