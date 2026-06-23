Querida actriz de Pasión de Gavilanes volvió con su ex después de 22 años de haberse separado

Gloria Gómez es una de las actrices más respetadas, versátiles y de mayor trayectoria en la historia de la televisión colombiana, con una carrera artística que se extiende por más de cinco décadas. La actriz es recordada por interpretar a la inolvidable y severa Eva Rodríguez en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes(2003).

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Sin embargo, su legado va mucho más allá: ha brillado en producciones icónicas que definieron la Época de Oro de la televisión nacional, como Don Chinche,La casa de las dos palmas,Las aguas mansas,Tentaciones, y más recientemente en producciones comoSin senos sí hay paraíso. Su impecable capacidad para encarnar tanto a entrañables matronas como a complejas villanas la ha consolidado como un referente indiscutible de la actuación en el país

Esta vez, la actriz de 72 años pasó por el popular podcast ‘Las Menopáusicas’, conducido por las reconocidas periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, lugar en el que abrió su corazón para confesar un inesperado giro en su vida personal: volvió a convivir con su exesposo, Alberto, exactamente 22 años después de haber firmado su separación.

Allí, la experimentada actriz detalló cómo el destino, el tiempo y la madurez terminaron por reencontrarla con el padre de su hija, demostrando que nunca es tarde para reescribir una historia compartida.

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Una separación marcada por la rutina

Gómez recordó que en su primera etapa junto a Alberto estuvieron casados durante 16 años. Sin embargo, como le ocurre a muchas parejas, el desgaste y la cotidianidad terminaron por apagar la chispa inicial. Con una honestidad arrolladora, la actriz describió los motivos que la llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado en aquel momento.

“Había un momento de frialdad; entonces yo me sentía como la mesa del comedor, y bueno, decidimos que chao”, relató con frescura en el podcast. Lo que parecía un adiós definitivo se extendió por más de dos décadas, tiempo en el cual ambos tomaron rumbos completamente diferentes, tanto geográficos como sentimentales.

Durante los 22 años que estuvieron distanciados, Alberto rehizo su vida en el exterior. Vivió en Cuba y en México, e incluso volvió a contraer matrimonio con una mujer cubana. Sin embargo, tras atravesar un nuevo divorcio y experimentar una racha difícil en territorio mexicano, el destino volvió a alinearse. Tras una llamada telefónica en la que él le manifestó su intención de regresar a Colombia porque las cosas no marchaban bien, Gloria no dudó en tenderle la mano.

“Después de veintipico de años vuelve Alberto”, comentó la actriz con naturalidad. Lo que comenzó como un gesto de solidaridad y hospitalidad al ofrecerle su casa tras su retorno al país, terminó transformándose en la reconciliación más inesperada de sus vidas.

Actualmente, la veterana actriz y su esposo se han dado una segunda oportunidad y se encuentran viviendo juntos en una tranquila hacienda a las afueras de la ciudad. Lejos del ruido y con la sabiduría que dan los años, la pareja demuestra que el afecto construido en el pasado fue capaz de superar el tiempo, la distancia y los matrimonios fallidos, sellando un reencuentro que ya genera cientos de comentarios de admiración entre sus seguidores en redes sociales.