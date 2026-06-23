Mundial 2026: Shakira eligió el partido de Colombia para presentar versión de Dai Dai en español

El Mundial de 2026 no solo se juega con el balón en los pies, sino también con el corazón latiendo a ritmo de música latina. Este martes 23 de junio, la expectativa no solo está puesta sobre el césped del Estadio Akron en Guadalajara, donde la Selección de Colombia se enfrentará a la República Democrática del Congo.

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Las miradas del mundo entero —y de millones de fanáticos de la música— están fijas en una de las mayores embajadoras culturales de la región: Shakira. La artista barranquillera ha confirmado que aprovechará este crucial encuentro de la ‘Tricolor’ para lanzar oficialmente la esperada versión 100% en español de “Dai Dai”, el himno oficial del torneo.

La canción original, interpretada junto al gigante del afrobeat nigeriano Burna Boy, ya se había convertido en la banda sonora de miles de aficionados desde el inicio de la cita mundialista. Sin embargo, el público hispanohablante esperaba con ansias una adaptación que conectara de forma más directa con sus raíces.

El anuncio de la cantante ha encendido de inmediato las redes sociales, transformando un vibrante partido de fútbol en un fenómeno del entretenimiento global. Para los seguidores de la artista y los hinchas de la selección cafetera, la coincidencia no podría ser más perfecta: la magia de Barranquilla se une con el empuje de un equipo que busca hacer historia.

Colombia busca asegurar su pase en Guadalajara

En lo estrictamente deportivo, el ambiente en el campamento colombiano es de absoluto optimismo, aunque sin caer en excesos de confianza. La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo llega a esta segunda fecha del Grupo K con el viento a favor tras haber firmado un debut ideal.

La sólida victoria por 3-1 ante el seleccionado de Uzbekistán no solo les otorgó los primeros tres puntos del certamen, sino que los posicionó como líderes indiscutibles de su zona debido a la diferencia de goles. Un triunfo frente al conjunto africano esta noche sellaría virtualmente su pasaporte hacia la siguiente fase de eliminación directa.

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Por su parte, la República Democrática del Congo se presenta como un rival de cuidado, caracterizado por su despliegue físico, velocidad en las transiciones y un juego aéreo sumamente peligroso. Los “Leopardos” africanos saben que necesitan sumar puntos con urgencia para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo, lo que promete un partido abierto, dinámico y lleno de emociones desde el pitazo inicial. El choque de estilos sobre el terreno de juego garantiza que los espectadores vivirán 90 minutos de pura intensidad táctica y pasión desbordada.

El poder de Shakira en los mundiales: una tradición que une generaciones

No es la primera vez que la barranquillera se convierte en el alma de la máxima fiesta del fútbol. Para entender el impacto de este lanzamiento, es necesario mirar hacia atrás y recordar su idilio histórico con las Copas del Mundo. Desde su memorable presentación de “Hips Don’t Lie” en la final de Alemania 2006, pasando por el icónico e insuperable fenómeno global del “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010, hasta el contagioso ritmo de “La La La” en Brasil 2014, la colombiana ha demostrado una capacidad única para unir a personas de diferentes edades, culturas y géneros a través de sus melodías pegajosas y coreografías enérgicas.

El estreno de “Dai Dai” en español sigue esa misma tradición de universalidad. Esta nueva versión busca rescatar la esencia comunitaria del fútbol, fusionando la fuerza de los ritmos africanos nativos con la calidez, la poesía y la sabrosura de las letras en castellano. Es una propuesta diseñada para que la canten desde los más pequeños en casa hasta los abuelos que se reúnen frente al televisor, recordándonos que el fútbol es, ante todo, un motivo de encuentro familiar y celebración colectiva.

¿A qué hora y dónde ver el espectáculo total?

La cita para este doble espectáculo —musical y deportivo— está programada para hoy a las 21:00 (horario correspondiente a Ecuador y Colombia). El Estadio Akron, una de las joyas arquitectónicas de México para esta Copa del Mundo, lucirá un lleno absoluto con miles de camisetas amarillas tiñendo las tribunas.

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La transmisión televisiva y por plataformas de streaming no solo llevará las incidencias del balón, sino que se convertirá en el canal oficial para escuchar las nuevas estrofas que Shakira ha preparado para el mundo entero. Preparen las gargantas para gritar los goles y afinen el oído, porque la noche promete ser inolvidable.