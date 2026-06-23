Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante la victoria de De la Espriella en segunda vuelta:“ Ni yo estoy tan amargada”

Imagen tomada de las redes sociales de Margarita Rosa de Francisco y Foto Publimetro - Abelardo de la Espriella

La confirmación de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia tras el cierre definitivo de los escrutinios sigue provocando reacciones en el ámbito político y digital en el país. En un escenario marcado por la polarización, una de las reacciones más esperadas por la opinión pública era la de Margarita Rosa de Francisco.

La reconocida actriz, presentadora y escritora caleña ha sido, durante años, una de las voces artísticas más activas e influyentes en el respaldo al proyecto político de izquierda liderado por Gustavo Petro y, en esta reciente contienda, a la candidatura del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Tras la intensa jornada electoral, el prolongado silencio de la vallecaucana alimentó todo tipo de especulaciones y expectativas entre seguidores y detractores, quienes aguardaban con ansias conocer su postura frente al ajustado desenlace de la segunda vuelta presidencial. La espera terminó en la tarde de este lunes 22 de junio, cuando De Francisco rompió el silencio a través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter) con un mensaje breve, directo y cargado de su característico estilo punzante.

“¡Pero celebren, pues! Yo no sé por qué siguen echando babaza. Ni yo estoy tan amargada”, sentenció la escritora. Con estas palabras, la actriz pareció enviar un claro mensaje a los sectores de derecha victoriosos que, a pesar de haber ganado en las urnas frente a Cepeda, mantienen un tono confrontativo en los debates digitales.

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Un drástico cambio de postura frente a la primera vuelta

Esta reacción de De Francisco contrastó fuertemente con la postura combativa que había mostrado semanas atrás. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, la actriz publicó un video en el que ratificaba su apoyo incondicional a Iván Cepeda e instaba a los sectores políticos de centro a unirse para intentar revertir el resultado adverso.

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En ese momento, la caleña fue severa en sus críticas hacia los votantes de De la Espriella, dirigiendo un mensaje especialmente duro a las mujeres que respaldaban al abogado, calificando dicha elección como “indigna”. Sin embargo, consumado el triunfo de la derecha, su discurso mutó de la confrontación ideológica a una ironía dirigida a rebajar la tensión.

Tanto seguidores como críticos advirtieron que la cuenta alternativa @MargaritaVaSola, perfil que la artista había habilitado luego de sufrir un hackeo en su cuenta principal en X— dejó de estar disponible también en la plataforma.

El usuario ya no aparece en los motores de búsqueda de la red social, lo que sugiere que la cuenta fue cerrada voluntariamente por la actriz o suspendida por la aplicación. Este movimiento misterioso, sumado a su irónico dardo a los ganadores, demuestra que la célebre ‘Mencha’ sigue siendo un termómetro indispensable para entender las pasiones que despierta la política nacional en el entorno digital.