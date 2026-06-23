¿La recuerda? Así luce Alejandra Buitrago quien reveló la razón que la llevó a alejarse de la televisión

A mediados de la década del 2010, Alejandra Buitrago se consolidó como uno de los rostros más populares, cotizados y bellos de la televisión colombiana. Su salto a la fama masiva como presentadora del programa de entretenimiento ‘Fuera de Lugar’ de RCN, sumado a su destacada carrera como modelo y su posterior faceta actoral en exitosas producciones como ‘Tu Voz Estéreo’, la mantuvieron de forma constante bajo los reflectores.

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Sin embargo, de un momento a otro, la pereirana desapareció de las pantallas principales, dejando un enorme vacío y sembrando interrogantes entre sus millones de seguidores. Años después de ese drástico cambio de rumbo, la modelo y actriz decidió romper el silencio y confesar la cruda realidad detrás de su alejamiento de los sets de grabación. Lejos de los mitos de un retiro planificado, Buitrago reveló con total madurez los complejos matices de su salida de los medios tradicionales.

En una íntima declaración en entrevista con el podcast ‘Reflejos’ , Alejandra aclaró que su distanciamiento inicial del modelaje y la actuación en la capital no fue una elección del todo voluntaria. “Yo no me fui, me fueron. Eso muy pocas personas lo saben, cómo fue esa transición”, manifestó con franqueza, destapando lo difícil que puede llegar a ser la industria del espectáculo en el país.

A la par de este cierre de puertas en Bogotá, el destino le tenía preparado un drástico cambio de planes motivado por una coyuntura global. “Quedé en embarazo y me fui para Pereira. Me enamoré; el amor me llevó a Pereira nuevamente, cosa que yo me negaba, yo decía: ‘a Pereira jamás’. Me conseguí un novio pereirano, fui a visitarlo, llegó la pandemia y me quedé encerrada. A los cuatro meses quedé embarazada”, relató sobre la cadena de eventos que reconfiguró su vida en el 2020.

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El costo de soltar y un ciclo definitivo

Aceptar que su realidad ya no pertenecía a las pasarelas ni a los libretos fue un proceso emocional complejo. La creadora de contenido no ocultó el choque que representó abandonar la posición que tanto esfuerzo le había costado alcanzar. “Me costó soltar lo que yo tenía acá en Bogotá, todo lo que yo había construido como modelo, actriz, tantos años para dedicar mi vida a una personita. Eso no es tan fácil”, confesó con profunda empatía hacia la maternidad.

Hoy por hoy, alejada del bullicio de los medios masivos, Alejandra luce radiante, enfocada en sus proyectos digitales y, sobre todo, dedicada de lleno a la crianza de su hija, quien se convirtió en su prioridad absoluta. Aunque su amor por el arte sigue intacto, ve muy lejano un regreso a la pantalla chica. “Ya la televisión siento que puedo decir que es un ciclo cerrado. Un ciclo cerrado. No sé qué pueda pasar en mi vejez. Yo amo la actuación, pero mi hija me necesita más”, concluyó de manera contundente, sellando una etapa dorada para dar paso a su rol más importante.