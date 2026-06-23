La enorme suma de seguidores que perdió Andrea Valdiri al hacer público su apoyo a Abelardo de la Espriella

Andrea Valdiri sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en Colombia, logrando que cada uno de sus movimientos se convierta en tendencia inmediata. La barranquillera es conocida por sus bailes , su carisma y su estilo de vida ostentoso, pero también por su dominante personalidad, con la que ha logrado construir una gran comunidad de seguidores que la admiran.

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Esta vez la empresaria se robo la atención generando incluso controversia compartir una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía junto al hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella. Con la publicación, Valdiri envió un mensaje invitando a la participación ciudadana: “Mi voto es una decisión personal y respeto la de cada quien. No le digo a nadie por quién votar. Solo los invito a participar, ejercer su derecho al voto y respetar las opiniones de los demás. La democracia se construye participando”, afirmó en su momento.

A pesar de su llamado al respeto, la publicación desató una ola de críticas, entre las que sobresalieron los insultos de un usuario de Instagram que traspasó los límites de la opinión para lanzar ataques personales contra la integridad de su familia.

Lejos de quedarse de brazos cruzados o limitar el asunto a un bloqueo digital, la barranquillera decidió rastrear la ubicación del internauta y presentarse en la puerta de su casa para exigirle explicaciones cara a cara y obligarlo a reflexionar sobre el impacto real de la violencia digital. Durante el sorpresivo encuentro, el joven, visiblemente confrontado por la situación, se retractó de sus afirmaciones, le ofreció disculpas públicas y aseguró que no volvería a incurrir en este tipo de comportamientos.

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Antes de esta inesperada visita al hombre que la insultó, Valdiri publicó una historia “barriendo” a todas esas personas que la habían dejado seguir, pues tras hacer su voto público, a la influenciadora le bajaron alrededor de 100k de seguidores en Instagram. La barranquillera paso de tener 10 millones de seguidores a 9,9 millones, una notable cifra que ella tomó de forma positiva, calificándola como una limpieza en sus redes sociales.

¿Quién se llevó la victoria en la segunda vuelta presidencial?

Tras la finalización del preconteo y el avance definitivo de los escrutinios de la segunda vuelta presidencial,Abelardo de la Espriella se consolidó como el presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. El candidato del movimiento “Defensores de la Patria”, en fórmula con José Manuel Restrepo, logró imponerse en una de las contiendas más reñidas de la historia reciente del país al alcanzar el 49,66% de los sufragios (12.959.542 votos), superando por un estrecho margen de poco más de 250.000 votos a Iván Cepeda, quien obtuvo el 48,70%.

Con el 100% de las mesas revisadas por las comisiones escrutadoras bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral, se ratificó jurídicamente la victoria del abogado de derecha, abriendo paso al proceso oficial de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.