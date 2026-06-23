Kris R en Medellín 2026: Fechas, precios y detalles de su concierto tras rotundo ‘sold out’ en Bogotá

La nueva generación del urbano colombiano sigue tomándose los escenarios más importantes del país y ahora será el turno de Medellín. Kris R, una de las voces con mayor crecimiento y conversación dentro de la escena actual, llegará el próximo 20 de noviembre a DaviArena con un show que representa un nuevo paso en su carrera y una conexión cada vez más fuerte con su público.

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El artista viene construyendo un ascenso sólido dentro de la industria gracias a una comunidad que ha crecido junto a él y que hoy responde tanto en plataformas digitales como en vivo. Su más reciente sold out en el Movistar Arena confirmó que su impacto ya no es solamente viral, sino también una realidad en ticketing y convocatoria, consolidándolo como uno de los nombres más relevantes de la nueva ola urbana en Colombia.

La expectativa comenzó desde hace algunos días en Medellín, cuando diferentes vallas con el nombre de Kris R aparecieron en puntos estratégicos de la ciudad, despertando la curiosidad de sus seguidores y generando conversación en redes sociales. Horas después, el misterio fue revelado con el anuncio oficial de su concierto en Davi Arena, confirmando que uno de los artistas más importantes de la nueva generación urbana llegará a la capital antioqueña el próximo 20 de noviembre.

Kris R, nacido en Nueva York y criado en Medellín, se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la nueva generación urbana en Colombia y uno de los pioneros del trap en Medellín. Gracias a una propuesta auténtica y una fuerte conexión con las audiencias jóvenes, el artista ha logrado construir una comunidad sólida en plataformas digitales, posicionándose dentro del Top 10 de artistas más escuchados en Colombia y alcanzando presencia en rankings de Spotify en 17 países.

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Su crecimiento ha estado acompañado por éxitos virales como “Sople”, “Las Piponas” y “TRAPHPHONE”, además del impacto reciente de su EP “Una Valija En Sentimiento” y colaboraciones como “Cositas” junto a Blessd.

A lo largo de su carrera también ha construido colaboraciones con algunos de los nombres más relevantes del género, incluyendo a Rauw Alejandro, Ñengo Flow, Jowell & Randy, Ryan Castro, J Balvin, Myke Towers y Anuel AA, entre otros artistas que hoy dominan la conversación dentro del movimiento urbano.

Con este anuncio, Breakfast Live continúa apostándole a experiencias que conectan con las nuevas generaciones y fortalecen la oferta de entretenimiento en el país, esta vez desde DaviArena, uno de los nuevos recintos llamados a convertirse en escenario clave para los grandes espectáculos en Medellín.

La invitación es a no perderse una noche que promete convertirse en uno de los encuentros más importantes del urbano colombiano este año.