“Es algo que venimos trabajando”: Fredy Guarín rompió el silencio sobre los rumores de reconciliación con Andreina Fiallo

Fredy Guarín es un exfutbolista proveniente de Puerto Boyacá reconocido por su talento y habilidad en el mediocampo.Su carrera estuvo marcada por su paso por grandes clubes como Porto, Inter de Milán y la Selección Colombia. Guarín destacó por su potente disparo de media distancia y su visión de juego. Sin embargo, su vida fuera de las canchas estuvo marcada por episodios de polémica y problemas personales relacionados con el alcohol y las adicciones.

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A pesar de los altibajos, su legado en el fútbol colombiano es indiscutible, además que su vida íntima también ha estado expuesta siempre al ojo público. La polémica en su carrera de la misma forma se dio por sus relaciones amorosas, esto tras terminar su relación de más de 14 años con Andreina Fiallo, madre de sus hijos Daniel y Danna.

El foco hacia su relación se volvió a dar después de asistir juntos a la fiesta de cumpleaños de Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao. En las fotografías ambas mujeres celebraron el reencuentro, pero los comentarios de los internautas no tardaron en inundar las plataformas, asegurando que la expareja estaría viviendo un definitivo regreso amoroso.

La curiosidad de los seguidores se encendió al analizar las publicaciones del evento, donde la cercanía, las miradas y la complicidad entre el boyacense y la empresaria resultaron evidentes. Este comportamiento reavivó los rumores que ya venían tomando fuerza semanas atrás, específicamente durante la fastuosa celebración de los 15 años de su hija Danna. En dicha ocasión, la expareja se mostró bastante unida, lo que para muchos fue el primer indicio de que las heridas del pasado habían sanado por completo.

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Cabe resaltar que a principios de los años 2000, época en la que Guarín daba sus primeros pasos en el balompié profesional también conoció a Fiallo. Juntos construyeron una relación de años, fruto de la cual nacieron sus dos hijos. Sin embargo, lo que parecía uno de los matrimonios más estables del entorno deportivo llegó a su fin a mediados de 2016 en medio de un ruidoso escándalo mediático.

¿Fredy Guarín confirmó su reenconcialiación con Andreina Fiallo?

La ruptura estuvo rodeada de intensos rumores sobre una tercera persona, una versión que posteriormente la misma Andreina Fiallo confirmó a los medios de comunicación. La mujer en cuestión resultó ser la modelo y presentadora Sara Uribe, con quien el exfutbolista de la Selección Colombia inició un romance público que también acaparó los titulares del país, pero que llegó a su término definitivo en el año 2020.

Al respecto, Guarín dio unas primeras declaraciones para el programa ‘Buen Día Colombia’ del canal RCN donde expresó: “Bien, disfrutando la compañía de amigos, estoy en la ciudad de Miami en plan familiar”, comentó en primer momento. Para luego añadir: “Es algo que hace rato venimos trabajando, en el tema familia, nuestros hijos, fortaleciendo la relación. Como muchos saben hace muchos años que no teníamos relación con ella ny en parte con mis hijos, después de los 15 años de mi hija hemos empezado la comunicación, fortaleciendo la familia”.