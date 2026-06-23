‘Alerta’ expresa su desacuerdo con ‘Piter Albeiro’ por tildar de “traidores” a quienes no votaron por De la Espriella

La resaca electoral tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial sigue generando intensos debates, no solo en lo político, sino también en el gremio del entretenimiento colombiano. En las últimas horas, Instagram se convirtió en el escenario de un inesperado y respetuoso, pero contundente, jalón de orejas entre dos de los humoristas más reconocidos del país.

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Juan Ricardo Lozano, recordado popularmente como ‘Alerta’, se pronunció públicamente para expresar su firme desacuerdo con sus colega Alejandro Leiva, ‘Piter Albeiro’, luego de que este último calificara de “traidores” a los habitantes de la Costa Atlántica que no respaldaron al candidato de derecha en las urnas.

La controversia se encendió tras una publicación de ‘Piter Albeiro’ en sus plataformas digitales, donde cuestionó con dureza el comportamiento electoral de una parte de la región caribeña. Ante esto, ‘Alerta’ decidió subir un video a su red social para bajar los ánimos y sentar una posición clara sobre el respeto a la diferencia de opinión, recordando que el triunfo ya estaba consolidado y que los discursos de odio resultaban innecesarios.

“Se llama democracia, compañero”

Con un tono pausado pero directo, el humorista bogotano se dirigió directamente a su antiguo compañero de set. “Este mensaje va para mi amigo y compañero Piter Albeiro, frente a una descripción que él hace en las redes donde nombra a parte de la costa atlántica como traidores, ya que no participaron a favor de nuestro candidato, el doctor Abelardo de la Espriella”, inició Lozano en su intervención.

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Para ‘Alerta’, el uso de términos tan descalificativos fragmenta aún más al país en un momento donde se requiere estabilidad. “Yo creo, compañero Piter, que no es necesario llamar traidores a una parte de los costeños. Que ellos hayan votado diferente a nuestra línea política se llama democracia, sí”, enfatizó de manera contundente, defendiendo el derecho constitucional al voto libre en las diferentes regiones del territorio nacional.

En su reflexión, el comediante también argumentó que la unanimidad en las urnas no es un reflejo sano en los procesos electorales e incluso lanzó un dardo a los resultados de su contraparte. “Si todos los costeños hubiesen votado por nuestro candidato, sería igual de sospechoso a lo que vimos en una mesa de votación en la que (Iván) Cepeda ganó el 100%”, señaló, matizando la discusión.

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Finalmente, ‘Alerta’ invitó a su colega y a los seguidores del nuevo presidente electo a pasar la página de la confrontación y a dejar de lado la agresividad en el entorno digital. “Ya ganó nuestro candidato, lo demás sobra. Ahora a disfrutar el tiempo y ojo, los mensajes bruscos no vienen de nuestra parte”, concluyó, enviando un mensaje de conciliación que ya acumula miles de reproducciones y que abre una nueva grieta de opiniones sobre cómo los influenciadores y artistas deben manejar el discurso posélectoral en Colombia.