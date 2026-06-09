Ricky Martin y Beéle estarán en el Festival Cordillera: así se ve el cartel del 2026

El Festival Cordillera vuelve a poner a Bogotá en el mapa de los grandes encuentros musicales de América Latina. El evento, que se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes para celebrar los sonidos del continente, reveló el cartel de su edición 2026 y volvió a despertar expectativa entre los fanáticos de la música en español.

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Desde sus primeras ediciones, Cordillera se ha caracterizado por reunir artistas que hacen parte de la memoria musical de varias generaciones, pero también propuestas más recientes que dialogan con el rock, el pop, la salsa, el reggae, la canción de autor, los sonidos alternativos y las nuevas formas de entender la música latinoamericana.

¿Quiénes estarán en el Festival Cordillera 2026?

Para esta nueva edición, el cartel incluye nombres como Ricky Martín, Andrés Calamaro, Sean Paul, Dread Mar I, Kany García, Caifanes y Andrés Cepeda.

El Festival Cordillera se ha diferenciado de otros eventos masivos por su identidad latinoamericana. No se trata únicamente de reunir artistas grandes en un mismo cartel, sino de construir una experiencia alrededor de canciones que han acompañado historias familiares, momentos políticos, amores, despedidas, fiestas y hasta nostalgias compartidas.

Bogotá se prepara para otra edición del Festival Cordillera

Aunque la organización debe confirmar todos los detalles logísticos de la edición 2026, el Festival Cordillera se ha realizado tradicionalmente en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, uno de los escenarios más importantes para conciertos y festivales de gran formato en Colombia.

En su edición 2025, el festival tuvo presentaciones de artistas como Rubén Blades, Carlos Vives, UB40 y Miguel Bosé, en una jornada que reunió a más de 40.000 asistentes, según reportó Tropicana. Ese año, uno de los momentos más comentados fue el homenaje que Rubén Blades hizo a figuras fallecidas de la música colombiana durante su presentación.

Con ese antecedente, el cartel de 2026 llega con una expectativa alta, especialmente entre quienes ven en Cordillera un espacio para reencontrarse con artistas históricos y descubrir nuevas propuestas sin perder el hilo cultural que une a la región.



