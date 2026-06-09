Jhon Alex Castaño se puso la 10 con joven músico callejero al que la policía le dañó su guitarra en Bogotá

El video de un joven músico retenido por la Policía en Bogotá generó conversación, indignación y hasta debate jurídico en redes sociales. Pero, como en las buenas canciones populares, esta historia tuvo un giro inesperado, de esos que le bajan un poquito el volumen a tanta cosa mala que se mueve en internet.

El protagonista de esta segunda parte fue Jhon Alex Castaño, quien decidió buscar a Sebas, el joven que se viralizó luego de que uniformados de la Policía lo inmovilizaran en el suelo en un corredor cercano al centro comercial Parque La Colina, en Suba, mientras su perrita Delta presenciaba toda la escena.

El cantante de música popular no llegó con las manos vacías. Jhon Alex Castaño le regaló una guitarra nueva al joven músico y, de ñapa, también compró alimento para Delta, la perrita que se volvió parte fundamental de esta historia viral.

“Hoy mi Dios me regaló la oportunidad de encontrarme con Sebas y Delta (su perrita), este par es un equipazo que me recordó lo que yo muchas veces pasé, y ese amor por los animales que al son de hoy tengo. Mi mamá siempre me enseñó que no hay nada como dar y bendecir a quienes los necesitan, estamos en este mundo PA AYUDAR, ya hay mucha cosa mala como pa sumarle más”, expresó el artista.

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¿Qué pasó con Sebas, el músico que se volvió viral en Bogotá?

El caso de Sebas se conoció luego de que circulara un video en el que se veía a uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá inmovilizando en el suelo a un joven músico informal, mientras su perro estaba cerca de la escena. De acuerdo con la nota publicada por PUBLIMETRO, el hecho ocurrió en un corredor aledaño al centro comercial Parque La Colina, en la localidad de Suba.

En la grabación, el joven aparece forcejeando y pidiendo ayuda, mientras alegaba que se encontraba trabajando con su guitarra. La escena abrió un fuerte debate ciudadano sobre el uso de la fuerza, el trabajo informal, el rebusque y el control del espacio público en zonas comerciales de la capital.

Según la versión entregada por la Policía y recogida en la publicación de PUBLIMETRO, el procedimiento se habría dado tras llamados reiterados del esquema de seguridad del centro comercial y de residentes del sector por quejas relacionadas con ruido y ocupación prolongada del área peatonal. La institución también indicó que no se registraron anotaciones judiciales adicionales contra el ciudadano, más allá del procedimiento por alteración de la tranquilidad.

Jhon Alex Castaño con su nueva mascota (@jhonalexcastaño)

Jhon Alex Castaño apareció con guitarra y comida para Delta

Luego de la polémica, Jhon Alex Castaño decidió convertir la conversación en una ayuda concreta. El cantante se encontró con Sebas y Delta, le entregó una guitarra al joven para que pudiera seguir trabajando con su música y también tuvo un gesto con la mascota, comprándole alimento.

El detalle no pasó desapercibido, porque muchos usuarios se habían conmovido no solo por la situación del músico, sino también por la presencia de Delta durante el procedimiento. Y ahí fue donde el artista conectó con algo muy suyo: la música, la calle, el trabajo duro y el amor por los animales.

Castaño también recordó que la historia de Sebas le movió fibras personales, pues aseguró que ese encuentro le trajo a la memoria momentos difíciles que él mismo vivió. Sin armar tanta novela, el artista dejó claro que su gesto nació desde la empatía y desde una enseñanza familiar: ayudar cuando se puede.

Y es que, en tiempos en los que cualquier video se vuelve campo de batalla en redes sociales, esta historia terminó teniendo un capítulo distinto. Primero fue debate por el procedimiento policial; luego, una muestra de solidaridad que le devolvió a Sebas una herramienta clave para su trabajo: su guitarra.

Al final, Jhon Alex Castaño terminó haciendo algo más que regalar un instrumento. Le dio visibilidad a una conversación sobre los artistas callejeros, el rebusque y la dignidad de quienes salen a ganarse la vida cantando. Porque como él mismo dijo, ya hay mucha cosa mala como para sumarle más.

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