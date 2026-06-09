El especial homenaje que le realizaron a Yeison Jiménez durante la final Nacional vs. Junior en el Atanasio

El escenario estaba listo para la gran final del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla este domingo 8 de junio, pero antes de que rodara el balón en el césped del estadio Atanasio Girardot, el fútbol cedió su espacio a la emoción. La previa del encuentro se transformó en un escenario de profunda recordación durante el sentido homenaje rendido a Yeison Jiménez, el icónico cantautor de música popular, cuyo legado sigue vigente a pesar de su trágica partida.

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La ceremonia, que congregó a miles de espectadores, buscó honrar la trayectoria del artista caldense y su estrecha vinculación con la institución ‘verdolaga’, club del cual era reconocido seguidor. El evento se tiñó de solemnidad y cariño cuando la familia del artista —su esposa Sonia Restrepo, su hija mayor Camila Jiménez y su hermana Lina Jiménez— ingresó al campo de juego.

En medio de un silencio respetuoso que luego dio paso a una ovación unánime de las tribunas, les fue entregada una camiseta personalizada de Atlético Nacional, un símbolo que resume el afecto mutuo que existía entre el músico y el equipo.

El recuerdo de Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, estuvo presente en cada rincón del estadio. La Banda del Aventurero, agrupación que acompañó al artista durante gran parte de su carrera, fue la encargada de musicalizar el tributo.

De la mano de sus éxitos más emblemáticos, el grupo logró que los aficionados corearan con nostalgia cada estrofa, mientras las pantallas gigantes del recinto proyectaban imágenes de los momentos más memorables del cantante sobre los escenarios. Desde sus redes sociales, Lina Jiménez había compartido horas antes los preparativos del evento, dejando entrever el esfuerzo logístico y humano detrás del show.

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Este homenaje no fue solo un acto protocolario en la previa de un partido definitivo, sino una muestra del impacto cultural que Yeison Jiménez dejó en el país. Al ver la camiseta en manos de sus seres queridos y escuchar su música retumbar en el Atanasio, quedó claro que la figura del artista ha trascendido el ámbito musical para convertirse en parte del patrimonio sentimental de su fanaticada.

Mientras el sol caía sobre Medellín y los equipos se preparaban para la batalla deportiva, el recuerdo de “El Aventurero” quedó grabado como un momento imborrable de esta final. El fútbol y la música popular se dieron la mano en una noche donde, más allá del resultado en el marcador, la memoria fue la gran protagonista.

¿Quién fue el gran ganador de la noche?

El Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga Profesional Colombiana 2026-I tras superar a Atlético Nacional en el marcador global, alcanzando así su duodécimo título en la historia del campeonato nacional.A pesar de que el conjunto “verdolaga” logró una victoria de 1-0 en el partido de vuelta, disputado este lunes en el estadio Atanasio Girardot con gol de Edwin Cardona, el 3-0 obtenido por Junior en la ida en Barranquilla resultó decisivo para inclinar la serie a favor de los barranquilleros