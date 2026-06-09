Así fue la amorosa reacción de la mamá de Teófilo Gutiérrez al verlo campeón con el Junior de Barranquilla

La celebración del Junior de Barranquilla no se quedó únicamente en el estadio Atanasio Girardot ni en las calles donde miles de hinchas festejaron una nueva estrella rojiblanca. En el barrio La Chinita, lugar que hace parte de la historia personal de Teófilo Gutiérrez, también se vivió una de las imágenes más emotivas del título: la reacción de la madre del futbolista al ver a su hijo coronarse campeón con el equipo de sus amores.

La mujer salió con una bandera del Junior en medio de la emoción por el campeonato, una escena que rápidamente conectó con los hinchas ‘tiburones’, no solo por el triunfo deportivo, sino por lo que representa Teófilo para Barranquilla: un jugador nacido del barrio, formado entre dificultades y convertido con los años en uno de los ídolos más queridos, discutidos y representativos del club.

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Teófilo Gutiérrez

Y es que en Junior, Teo nunca ha sido un futbolista más. Para muchos hinchas, su figura resume esa mezcla de talento, picardía, carácter y amor por la camiseta que tanto identifica al equipo barranquillero. Por eso, ver a su mamá celebrando en La Chinita le dio otro sabor al campeonato, uno más familiar, más popular y más de barrio.

Junior volvió a gritar campeón ante Nacional

Junior se coronó campeón del primer semestre de la Liga Colombiana 2026 tras vencer en el marcador global a Atlético Nacional. Aunque el equipo barranquillero perdió 1-0 en el partido de vuelta en Medellín, la goleada 3-0 conseguida en la ida le permitió quedarse con el título con un global de 3-1.

El partido de vuelta tuvo todos los ingredientes de una final complicada. Nacional necesitaba una remontada grande en el Atanasio Girardot y logró ilusionar a su gente con un gol de Edwin Cardona en el segundo tiempo. Además, el equipo antioqueño tuvo una oportunidad clara para meterle más presión a la serie con un penal a favor, pero Alfredo Morelos falló el cobro, un momento que terminó siendo clave para que Junior mantuviera la ventaja y administrara el resultado.

La ida había dejado prácticamente encaminada la serie para el Junior, que llegó a Medellín con tres goles de ventaja tras imponerse en Barranquilla. Ese resultado obligó a Nacional a jugar contra el marcador y contra el reloj, mientras el equipo dirigido por Alfredo Arias resistió los momentos de mayor tensión para cerrar una final que terminó pintada de rojo y blanco.

Los números de Teófilo Gutiérrez en Junior

Teófilo Gutiérrez ha tenido varias etapas con Junior y sus números explican por qué su nombre pesa tanto en la historia reciente del club. Según registros estadísticos compilados por bases de datos deportivas, el delantero suma más de 300 partidos oficiales con el equipo barranquillero y supera los 100 goles con la camiseta rojiblanca, contando sus distintas etapas en liga, copas nacionales, torneos internacionales y fases finales.

En su primera etapa, entre 2007 y 2009, Teo dejó una marca goleadora muy fuerte: registró 75 partidos de liga y 42 goles. Luego tuvo un breve regreso en 2012 y una etapa mucho más larga entre 2017 y 2021, en la que fue protagonista de títulos, finales y campañas internacionales. Para 2025 regresó nuevamente al club, agregando otra página a una relación que siempre ha parecido escrita con ruido, goles y mucha pasión.

Teófilo Gutiérrez Foto tomada de la cuenta de X: @JuniorClubSA (28/02/2026)

Entre sus títulos con Junior aparecen la Copa Colombia 2017, las ligas 2018-II y 2019-I, además de las Superligas de 2019 y 2020, según los registros históricos de su palmarés.

Además, Teófilo fue goleador del Torneo Apertura 2009 con 16 tantos, una campaña que todavía es recordada por los hinchas junioristas porque lo terminó de poner en el radar nacional e internacional. AS Colombia también registró que, para su regreso de 2017, el delantero ya acumulaba 47 goles con Junior y venía de una carrera internacional con pasos por Argentina, Turquía, México y Portugal.

La Chinita celebró a uno de los suyos

Por eso la imagen de su madre con la bandera no fue una celebración cualquiera. Fue la postal de una familia que ha acompañado el camino de un jugador que salió de La Chinita y terminó levantando títulos con el equipo que representa buena parte de la identidad barranquillera.

Teófilo ha sido campeón, figura, referente y también protagonista de polémicas, pero hay algo que nunca ha estado en discusión para el hincha del Junior: su vínculo emocional con el club y con la ciudad. Cada regreso suyo ha movido conversaciones, expectativas y hasta debates entre quienes lo aman y quienes lo discuten, pero al final, su historia con el ‘Tiburón’ siempre encuentra la manera de volver al mismo punto: el barrio, la familia y la camiseta.

Lo de su madre saliendo con la bandera en La Chinita resume justamente eso. Un título que para Junior vale otra estrella, pero que para la familia de Teófilo también representa ver coronado, otra vez, a uno de los suyos.

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