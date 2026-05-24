¿Tigre que paga y muerde? Denuncian que De la Espriella habría pagado $150 mil a asistentes a evento en Barranquilla

El cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla no solo dejó imágenes de tarima, drones, pólvora y multitud en el malecón junto al río Magdalena. También abrió una nueva polémica en redes sociales por denuncias sobre presuntos pagos a personas que habrían asistido al evento realizado en la tarde del sábado 23 de mayo.

La denuncia que más empezó a moverse fue hecha por Máximo Noriega, quien pidió la intervención de entidades como la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la UIAF, además de mencionar al presidente Gustavo Petro y al ministro Armando Benedetti. Según Noriega, con unos supuestos tiquetes se habría convocado y presuntamente pagado la asistencia al evento de cierre del candidato.

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“Sres @FiscaliaCol @CNE_COLOMBIA @UIAFColombia y presidente @petrogustavo, con tikets como éste convocaron y presuntamente pagaron la asistencia al evento de cierre de campaña de Abelardo De La Espriella en Barranquilla. Con el QR impreso en él presuntamente cobraban a través de Nequi un valor de 150 mil por haber asistido ¿no merece eso una investigación? @AABenedetti”, escribió Noriega en X.

El señalamiento apunta a que algunas personas habrían recibido 150.000 pesos por asistir al evento, presuntamente mediante un cobro a través de Nequi usando un código QR impreso en los tiquetes. Sin embargo, hasta el momento, esa versión corresponde a una denuncia pública en redes sociales y no a una conclusión oficial de una autoridad electoral o judicial.

Por eso, el caso debe leerse con lupa. Noriega no solo publicó el señalamiento, sino que pidió que las entidades competentes revisen si hubo algún tipo de irregularidad en la financiación, convocatoria o logística del cierre de campaña. Como quien dice, lanzó la pelota a la cancha de las autoridades.

A la denuncia también se sumaron otros comentarios en redes sociales de personas que aseguran que a algunos asistentes les habrían pagado almuerzo y transporte para llegar al evento, incluso desde ciudades como Bucaramanga. Estas versiones, al igual que la denuncia inicial, no han sido confirmadas oficialmente y hacen parte de la conversación pública que se desató tras el evento.

El cierre de Abelardo de la Espriella en el malecón de Barranquilla

El evento de De la Espriella fue uno de los cierres de campaña más vistosos de los últimos días. De acuerdo con El País, el candidato cerró su campaña presidencial en el malecón de Barranquilla con un show de drones, pólvora y música, además de un discurso en el que afirmó que llegó para “cambiar la política para siempre”.

El mismo medio reportó que el evento tuvo una fuerte puesta en escena, con referencias al tigre, símbolo de campaña del abogado, y con un mensaje centrado en seguridad, orden y crítica a la política tradicional.

Defensores por la Patria. Foto embarcación con mensajes de apoyo a Abelardo De La Espriella sorprendió en masivo cierre de campaña en Barranquilla.

La polémica por los presuntos pagos llega en un momento clave de la contienda presidencial, cuando cada evento masivo, cada imagen de plaza llena y cada respaldo público puede ser usado como muestra de fuerza electoral. Justamente por eso, las denuncias sobre posible pago a asistentes suelen generar tanto ruido: porque ponen en duda si la movilización fue espontánea, organizada o incentivada con dinero y beneficios.

Por ahora, no hay una decisión oficial que confirme que se hayan realizado pagos irregulares a asistentes del cierre de campaña de De la Espriella. Lo que sí existe es una denuncia pública, múltiples versiones en redes y una solicitud directa para que Fiscalía, CNE y UIAF revisen el caso.

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Mientras las autoridades se pronuncian, el cierre del llamado “Tigre” pasó de ser una postal de campaña a convertirse en otro capítulo de la discusión electoral. Y en redes, como ya es costumbre, el debate no se quedó en aplausos ni en drones: terminó metido de lleno en la pregunta de si a algunos asistentes les pagaron por estar ahí.