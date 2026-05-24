Justo en la infancia: Greeicy puso a ‘pelar colmillo’ de felicidad a fans de ‘Chica Vampiro’ con inesperada noticia

Los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ recibieron una noticia que puede despertar más nostalgia que canción de colegio en paseo de fin de año. Greeicy reveló en entrevista con Los 40 que existe la posibilidad de hacer un audiovisual inspirado en la recordada serie juvenil de Nickelodeon Latinoamérica, producción que marcó a toda una generación y que también fue clave en su camino hacia la música.

La artista colombiana habló sobre el impacto que tuvo Daisy O’Brian, el personaje que interpretó en la serie, y aclaró que aunque ese papel no fue el origen de su nombre artístico, sí influyó profundamente en su decisión de lanzarse como cantante.

“Daisy O’Brian no tuvo que ver con mi nombre artístico, pero sí tuvo que ver con la decisión de hacer música. Porque en esa serie actuábamos, bailábamos y cantábamos, y cuando hacíamos giras, la gente gritaba el nombre del personaje; yo solo escuchaba las vocales, pero escuchaba ‘Greeicy’ y yo quería escuchar eso con mi música”, expresó Greeicy a Los 40.

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Como quien dice, antes de que el público coreara sus canciones como solista, Greeicy ya había probado el ruido de los fans gracias a Daisy, los colmillos, las coreografías y ese universo juvenil que convirtió a ‘Chica Vampiro’ en todo un fenómeno.

¿Se viene película de ‘Chica Vampiro’?

La gran revelación llegó cuando Greeicy contó que hay una idea sobre la mesa para llevar de nuevo esta historia a la pantalla, pero ahora en formato película.

“Yo amé ese personaje y hoy hay la posibilidad de que se haga una película. Está sobre la mesa y yo me sueño con hacer Chica Vampiro University, y yo sé que va a pasar en algún momento de mi vida”, añadió la cantante.

La frase emocionó a los seguidores de la serie, especialmente porque Greeicy no habló del proyecto como un simple recuerdo bonito, sino como una posibilidad que realmente existe y que ella misma sueña con ver materializada. Eso sí, por ahora no se conocen fechas, elenco confirmado, productora ni plataforma en la que podría estrenarse.

La idea de una ‘Chica Vampiro University’ también abre una puerta interesante: ¿qué pasaría con Daisy O’Brian años después? ¿Seguiría dividida entre el mundo humano y el mundo vampiro? ¿Habría nuevos personajes, nuevos romances y más música? Preguntas hay muchas, y nostalgia también.

Greeicy IG: Fundación Con Cora

Cuándo se estrenó ‘Chica Vampiro’

‘Chica Vampiro’ fue una serie colombiana producida por RCN Televisión y TeleVideo, creada por Marcela Citterio. Se estrenó en Colombia en 2013 y luego llegó a Nickelodeon Latinoamérica, donde encontró una enorme audiencia juvenil.

La historia seguía a Daisy O’Brian, una adolescente que soñaba con cantar, bailar y vivir su amor con Max, interpretado por Santiago Talledo. Pero su vida daba un giro cuando, tras un accidente, sus padres vampiros decidían convertirla para salvarle la vida. Desde ese momento, Daisy quedaba atrapada entre dos mundos: el humano, donde quería seguir siendo una chica normal, y el vampiro, donde debía aprender a vivir con sus nuevos poderes y secretos.

La producción mezclaba romance, comedia, música, baile y fantasía, una fórmula que pegó durísimo entre niños y adolescentes. Además, el elenco realizó giras y presentaciones musicales, algo que, según contó la propia Greeicy, terminó conectándola más fuerte con la idea de tener una carrera artística desde la música.

Años después, Greeicy se consolidó como una de las cantantes colombianas más reconocidas de su generación, pero Daisy O’Brian sigue teniendo un lugar especial en su historia. Por eso, la posibilidad de una película no suena como cualquier regreso, sino como una vuelta a uno de los personajes que le abrió el camino.

Y si algún día se hace realidad ‘Chica Vampiro University’, más de uno va a sacar los colmillos de la emoción.