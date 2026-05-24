Hija de William Vinasco Che reveló crudos detalles del intento de secuestro del que fue víctima

Karen Vinasco, una de las voces más reconocidas de Vibra y figura clave en el manejo de Radiópolis, sorprendió al revelar una historia familiar que, aunque ocurrió cuando era niña, muestra el lado más tenso de crecer siendo hija de William Vinasco Ch, uno de los nombres más importantes de la radio colombiana.

La locutora contó en la emisora Vibra que, cuando la empresa de su papá empezó a crecer, también llegaron amenazas en su contra, en una época marcada por extorsiones y secuestros en Colombia. En medio de ese ambiente, Karen vivió un episodio que encendió todas las alarmas de su familia.

“A mí me pasó cuando niña que, cuando empezó a crecer la empresa, le llegaban amenazas a mi papá; en la época que Colombia estaba terrible y había extorsiones. Un día yo estaba en el colegio y llegó un carro igual al que me recogía, ya que días atrás mi papá me había sacado de la ruta del colegio”, expresó Karen.

La historia no terminó ahí. Según relató, el vehículo que llegó por ella era muy similar al que normalmente la transportaba, pero hubo un detalle que evitó que la situación pasara a mayores: alguien del colegio o de su entorno decidió llamar a su casa para confirmar si realmente habían enviado a recogerla.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Convocaron al ‘Cantante del gol’ para el Mundial: Javier Fernández Franco será narrador de famoso medio

“Ese carro era igual y alguien llamó a mi casa para confirmar porque no era el señor que me recogía siempre. Nadie había mandado a recogerme esa vez. Mientras llamaron, el señor se desapareció. Entonces mi papá decidió tomar la decisión de ponerme dos escoltas”, añadió.

El relato dejó ver que la fama y el poder empresarial de los Vinasco no solo significaron reconocimiento en la radio, sino también riesgos en una Colombia donde las amenazas contra empresarios y figuras públicas eran una preocupación constante. Y ahí está el detalle que pone a pensar: mientras muchos oyentes conocían a William Vinasco por su voz potente narrando goles, en su casa también se vivían protocolos de seguridad que no eran cualquier juego.

¿Quiénes son Karen Vinasco y William Vinasco Che?

William Vinasco Che es uno de los narradores deportivos más recordados del país. Su estilo enérgico, su famoso sello al aire y su paso por transmisiones de fútbol lo convirtieron en una figura popular de la radio y la televisión colombiana. Además, con el tiempo consolidó un camino empresarial en medios, especialmente con emisoras como Candela y Vibra.

Karen Vinasco, por su parte, no se quedó solo con el apellido. Desde joven se metió de lleno en el mundo radial y terminó ocupando cargos de dirección dentro de Radiópolis. El Tiempo la ha perfilado como una de las responsables de la fuerza de Candela y Vibra en Bogotá, mientras que Fucsia la reseñó como vicepresidenta del grupo radial y encargada de estrategias, objetivos y programación musical.

Actualmente, Karen también es reconocida por su presencia al aire en Vibra, donde mezcla conversación, entretenimiento, reflexiones personales y momentos que suelen generar conversación entre los oyentes. Su historia del posible intento de secuestro volvió a poner sobre la mesa una parte poco conocida de su infancia y del precio que también tuvo crecer en una familia tan visible en los medios.

No se lo puede perder 🟢 🟢 >>> Locutoras de Vibra fueron víctimas de reprochable acto de acoso por sus escotes; “te educaremos hombre promedio”