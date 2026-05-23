Memo Orozco hizo oficial su apoyo a De la Espriella y en redes lo critican por tener “extrema incoherencia”

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella sigue sumando apoyos desde el mundo del entretenimiento, pero también nuevas polémicas en redes sociales. Esta vez el protagonista fue el humorista Memo Orozco, quien dio a conocer su respaldo al candidato de una manera bastante particular.

Orozco hizo oficial su apoyo al candidato con un video comiendo un paquete de Zucaritas, producto cuya mascota es un tigre, el mismo animal que identifica la campaña del abogado.

El gesto no pasó de agache. En redes, varios usuarios tomaron la publicación como una forma de guiño político al llamado “Tigre”, apodo con el que De la Espriella ha venido impulsando su aspiración presidencial. El candidato ha construido buena parte de su imagen pública con esa figura, al punto de que en sus eventos y mensajes de campaña se repite constantemente la referencia al animal como símbolo de fuerza y carácter.

Abelardo de la Espriella (Captura de pantalla)

Pero como suele pasar cuando una figura del entretenimiento decide meterse de frente en política, las reacciones no tardaron en aparecer. Y no fueron precisamente aplausos en combo familiar.

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Las críticas contra Memo Orozco por apoyar a Abelardo de la Espriella

Entre los comentarios que circularon contra el humorista aparecieron frases como: “¿Quién es ese viejo?”, “Gracias a Dios, es la persona que faltaba para votar por Cepeda”, “Ya no saben de dónde echar mano para ganar. Pero van a perder”, “¿Y ese por qué es famoso?”, “Por eso es que cada día les va peor”, “Un payaso apoyando a otro payaso” y “Los intelectuales con el tigre. No me sorprende esa extrama incoherencia”

Las críticas dejaron ver una discusión que se ha vuelto cada vez más común en redes: qué pasa cuando comediantes, cantantes, influenciadores o figuras de la farándula hacen explícito su apoyo a una campaña presidencial. Para algunos seguidores, se trata simplemente de una postura política legítima; para otros, es una razón suficiente para cuestionar su trabajo, su relevancia o incluso dejar de seguirlos.

En el caso de Orozco, el detalle de las Zucaritas le puso más sazón al asunto. No fue solo decir “apoyo a Abelardo”, sino hacerlo con un símbolo que muchos interpretaron como una referencia directa al universo visual de De la Espriella. Como quien dice, no hubo tarima ni discurso largo, pero sí cucharada política.

No es el único comediante de ‘Sábados Felices’ que apoya al “Tigre”

El respaldo de Memo Orozco se suma al de otras figuras conocidas que han mostrado simpatía por Abelardo de la Espriella. Entre ellas aparecen el comediante Piter Albeiro y la cantante Marbelle, dos nombres que también suelen generar conversación cada vez que opinan de política en redes sociales.

Marbelle, por ejemplo, ha sido una de las artistas más activas en discusiones políticas durante los últimos años y no ha escondido sus posiciones contra la izquierda. Piter Albeiro, por su parte, también ha participado en debates de coyuntura nacional y su cercanía con sectores de derecha ha generado reacciones divididas entre sus seguidores.

De la Espriella, quien se presenta como candidato presidencial por su movimiento Defensores de la Patria, ha intentado posicionarse como una figura de mano dura y fuerte presencia mediática. En noviembre pasado, El País reseñó uno de sus eventos políticos en Bogotá bajo la consigna “El Tigre ha despertado”, una muestra de cómo ese símbolo ya hace parte central de su campaña.

Por eso, el video de Memo Orozco terminó siendo más que una simple publicación con cereal. Para muchos usuarios fue otra muestra de cómo la campaña del abogado está encontrando eco en figuras del entretenimiento; para sus críticos, una nueva oportunidad para burlarse del candidato y de quienes lo apoyan.

Así las cosas, el humorista terminó metido en la conversación política del día. Y aunque las Zucaritas prometen sacar el tigre que hay en uno, en redes a Memo le sacaron fue toda una manada de comentarios.

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