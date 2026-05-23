Carro cayó desde el segundo piso del Club El Nogal en Bogotá; hay heridos

En la tarde de este 23 de mayo se presentó un hecho que encendió el pánico en uno de los sectores más concurridos de Bogotá, luego de que un automóvil cayera desde el segundo piso del Club El Nogal, ubicado en la Carrera 7 # 78-96.

De acuerdo a los primeros reportes, el carro cayó desde esta altura luego que el conductor perdiera el control al momento de parquear. A la zona llegaron las autoridades y ambulancias para velar a los afectados, los mismos que recibieron las primeras atenciones por parte del equipo de seguridad presente en la edificación.

Hasta el momento se desconoce si hay más afectados por la situación más allá del conductor y sus posibles acompañantes.

¿Qué pasa si mi carro cae de un segundo piso?: El ABC de las pólizas en Colombia

Confundir el freno con el acelerador en un parqueadero elevado es un error más común de lo que parece en Colombia. Ante un siniestro de esta magnitud, donde el vehículo sufre una caída libre, surge una duda inmediata: ¿el seguro Todo Riesgo cubre los daños?

En la mayoría de los casos, la respuesta es afirmativa bajo el amparo de daños propios por accidente o volcamiento. No obstante, las aseguradoras evaluarán con lupa las exclusiones. Si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, con la licencia vencida, o si se demuestra intencionalidad (dolo), la reclamación será rechazada de inmediato. De lo contrario, la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual asumirá los daños materiales causados a terceros o a la estructura del edificio, mientras que el SOAT y los amparos médicos cubrirán las lesiones de los ocupantes.

Ante la violencia del impacto, la estructura del chasis suele comprometerse de forma definitiva, lo que activa la “regla de oro” en el país: si el costo de la reparación supera el 75% del valor del automotor, se declara oficialmente Pérdida Total por Daños.

Para liquidar la indemnización, las compañías no toman en cuenta el precio de compra inicial, sino el valor comercial vigente en la Guía Fasecolda al momento exacto del accidente. A este monto se le resta el deducible pactado en la póliza, que habitualmente corresponde al 10%. Es decir, si el vehículo está tasado en $60 millones de pesos, el propietario recibirá $54 millones. Cabe recordar que si el automóvil posee una prenda financiera activa, la aseguradora saldará primero la deuda con el banco antes de entregar cualquier excedente al asegurado, quien además deberá gestionar la cancelación de la matrícula ante el RUNT.

>>> Esta nota tiene apoyos de IA curados por un periodista <<<