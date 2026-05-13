Laura Ojeda, nuera de Gustavo Petro se pronunció ante la pérdida de su hijo:“Siento un dolor profundo”

Para 2017, los amantes de la pantalla chica conocieron el nombre de Laura Ojeda, mujer que para ese entonces hizo parte del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ del canal RCN ; misma que actualmente mantiene una relación sentimental con Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia. En esta ocasión, Ojeda compartió a sus seguidores la dura perdida que enfrenta junto a su pareja.

Puede leer: Por fin se sabrá: qué encontraron en el celular de Laura Ojeda y por qué será imputada por delitos contra Day Vásquez

Por medio de sus redes sociales, Ojeda confirmó la pérdida de su segundo hijo tras sufrir un aborto espontáneo. La noticia, que inicialmente fue un asunto de índole personal, escaló rápidamente a una confrontación política de alto nivel tras las explosivas declaraciones del presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de Instagram, Ojeda compartió su dolor con sus seguidores, publicando imágenes de las pruebas de embarazo, una casera y una de sangre, que confirmaban la breve pero ilusionante espera. Sus palabras reflejaron el vacío dejado por la pérdida:

“Hoy siento un dolor profundo que me parte el alma. Aunque eras muy chiquito ya eras parte de nuestras vidas, esos días nos llenaste de mucha ilusión, te teníamos hasta el nombre, bebé Marena o Alessandro, aunque no pude tenerte en mis brazos siempre serás parte de mí”, expresó la modelo y abogada.

En su mensaje, Ojeda subrayó la resignación ante la tragedia, afirmando que no le queda más que “aceptar la voluntad de Dios”, a pesar de no comprenderla.

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. Lejos de limitarse a un mensaje de duelo familiar, el mandatario vinculó directamente el aborto con la presión mediática y judicial que rodea a su hijo y a su nuera. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, el jefe de Estado calificó el suceso como una consecuencia de la “barbarie”.

“Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”, denunció Petro. Para el mandatario, la exposición constante y el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación fueron los detonantes del problema de salud que terminó con la interrupción del embarazo.

Contexto judicial: Aplazamiento de audiencia

Este suceso ocurre en un momento crítico para la pareja. Recientemente se conoció el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra Laura Ojeda, quien debe responder ante la justicia por la presunta violación de datos personales en perjuicio de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

La defensa de Ojeda sugiere que el estrés derivado de estas diligencias y el escrutinio público han afectado la integridad física de la joven. Mientras tanto, la opinión pública se divide entre quienes acompañan el luto de la familia y quienes cuestionan la politización de una tragedia médica. Por ahora, el país observa cómo un drama familiar se convierte en un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Ejecutivo y los entes de control.