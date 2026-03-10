No le ayudó la fanaticada del papá: Hija de Diomedes Díaz se ‘quemó’ en las elecciones

Lily Díaz, hija del legendario cantante vallenato Diomedes Díaz y de la médica Betsy Liliana González, no logró asegurar un lugar en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

La empresaria y creadora de contenido se había lanzado por el Partido Conservador para representar al departamento del Atlántico, pero los resultados preliminares publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil evidenciaron una votación muy por debajo de lo necesario para aspirar a una curul.

De acuerdo con el preconteo, Díaz obtuvo 3.545 votos, lo que equivale aproximadamente al 0,34 % del total del electorado, una cifra insuficiente frente al umbral requerido para competir por una de las siete curules disponibles para el departamento.

El resultado significó un duro revés para la aspirante, quien buscaba dar el salto a la política nacional respaldada en su reconocimiento público como integrante de la familia del llamado “Cacique de La Junta”.

¿Qué dijo Lily Díaz tras ‘quemarse’ para la Camara?

Tras conocerse los resultados, Lily Díaz publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a quienes apoyaron su campaña y destacando la experiencia que significó su incursión en la política.

“Yo hoy me despierto agradecida, afortunada de poder haber tenido la posibilidad de hacer este ejercicio tan lindo de la política que no tiene nada que ver con lo económico, sino con el don de servicio”, expresó.

Aunque su candidatura generó expectativa por el peso simbólico del apellido Díaz dentro del vallenato y la cultura popular, los números del preconteo reflejaron que ese reconocimiento no se tradujo en respaldo suficiente en las urnas.

El resultado también volvió a poner a Lily Díaz en el centro de la conversación pública, no solo por su derrota electoral, sino por un nuevo cruce de mensajes en redes sociales con Dayana Jaimes, viuda de su hermano, el fallecido cantante Martín Elías.