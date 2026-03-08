Este es el rostro de ‘Elefante Blanco’, el candidato al Senado que se viralizó por disfrazarse

En medio de la jornada electoral y de las campañas que se tomaron las redes sociales en las últimas semanas, uno de los personajes que más llamó la atención fue el candidato conocido como “Elefante Blanco”, quien había aparecido en distintos videos y actividades públicas utilizando una máscara y sin revelar su identidad.

Más información sobre las elecciones: ¡Pilas con los trancones! Estos son los cierres viales y desvíos en Bogotá por elecciones este domingo 8 de marzo

El aspirante al Senado, que ha hecho campaña principalmente en el departamento de Risaralda, finalmente decidió mostrar su rostro. Se trata de Luis Carlos Rúa Sánchez, ingeniero egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien también se ha desempeñado como docente y excontratista de la Alcaldía de Pereira.

Le puede interesar: ¿Quién es el cuestionado candidato de Abelardo de la Espriella que intimidó a Margarita Rosa de Francisco en Miami?

Rúa es además el creador de Colombia Consciente, una iniciativa enfocada en promover la denuncia ciudadana, la defensa de los derechos humanos y la soberanía alimentaria. A través de este proyecto ha buscado visibilizar distintas problemáticas sociales y ha logrado presencia en medios y plataformas digitales.

El personaje del “Elefante Blanco” nació como una forma de denunciar, con un tono satírico y pedagógico, obras públicas inconclusas, presuntos casos de corrupción y el mal uso de los recursos del Estado en distintas regiones del país. Con el disfraz y el personaje, el candidato ha recorrido varias ciudades señalando proyectos que, según él, se han convertido en símbolos de mala gestión pública.

Ahora, tras meses de aparecer con máscara, el aspirante decidió revelar su identidad en plena contienda electoral, mostrando el rostro detrás del personaje que se viralizó durante la campaña.

¿Hasta que horas puede votar hoy?

La jornada electoral se desarrolla en todo el país entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Las autoridades han señalado que después de esa hora las mesas de votación se cierran y comienza el proceso de conteo de votos, conocido como preconteo, cuyos primeros resultados suelen conocerse en la tarde y noche del mismo día.

Para poder votar, los ciudadanos deben presentarse en el puesto asignado con su cédula de ciudadanía física o digital, único documento válido para ejercer el derecho al voto. En la mesa recibirán los tarjetones correspondientes: uno para Senado, otro para Cámara de Representantes y, en caso de querer participar, uno adicional para la consulta interpartidista.