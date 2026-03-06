¿Grosera? Fotógrafo llamó “mexicana” a Sofía Vergara y la actriz reaccionó de inmediato

La actriz colombiana Sofía Vergara protagonizó un llamativo momento durante su paso por la Semana de la Moda de París, luego de reaccionar a un comentario de un fotógrafo que intentaba captar su atención entre decenas de paparazzi.

Más sobre Sofía Vergara: Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con hombre menor que ella, ¿cuál es la diferencia de edad?

Mientras caminaba frente a las cámaras y era rodeada por fotógrafos en uno de los eventos del reconocido encuentro de la moda, uno de ellos la llamó “mexicana” con el objetivo de que mirara hacia su lente. La respuesta de la actriz nacida en Barranquilla fue inmediata.

“¡Colombiana!”, respondió Vergara con firmeza, corrigiendo al fotógrafo en medio del breve intercambio que quedó registrado en video.

¿Qué sucedió en el momento viral de Sofía Vergara?

El clip comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron la reacción de la actriz y la interpretaron como una muestra de orgullo por su nacionalidad. Muchos comentarios resaltaron la manera directa en la que Vergara dejó claro su origen.

Le puede interesar: En fotos: Sofía Vergara ya tiene su escultura en el Gran Malecón de Barranquilla

Durante el momento, la actriz no reaccionó a otros comentarios de los fotógrafos que la saludaban o elogiaban su apariencia. Sin embargo, sí decidió intervenir cuando escuchó la referencia equivocada a su nacionalidad.

¿Cómo es la carrera de Sofía Vergara en Hollywood?

Sofía Vergara es una de las figuras latinoamericanas más reconocidas en la industria del entretenimiento internacional. A lo largo de su carrera ha participado en producciones de gran alcance en televisión y cine, consolidándose como una de las artistas colombianas con mayor proyección global.

Su trayectoria en series, películas y proyectos de entretenimiento la ha convertido en una de las celebridades latinas más influyentes en la industria, además de un referente para muchos artistas de la región que buscan abrirse camino en el mercado internacional.