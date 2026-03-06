Del cine a la pantalla: ‘Aún es de noche en Caracas’, el crudo retrato del colapso venezolano llega a Netflix

Después de su estreno en cines, la película Aún es de noche en Caracas, con Natalia Reyes y Edgar Ramírez, llegará a Netflix el próximo 27 de marzo. El drama, basado en la novela La hija de la española de Karina Sainz, está dirigido por Mariana Rondón y Marité Ugás y ofrece una mirada poderosa y emotiva sobre la Venezuela contemporánea, a través de la historia íntima de una mujer en medio del colapso social y político de su país.

Su estreno mundial en la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, la ha posicionado como uno de los proyectos más ambiciosos en años recientes por su potente narrativa y enfoque humano. Al elenco principal, se suman Moisés Angola, Sheila Monterola, Samantha Castillo, entre otros.