La cumbia se toma la capital: Frente Cumbiero, La Pambelé y La Nena Magdalena en el cierre del circuito Bajo Chapinero

El circuito Bajo Chapinero cierra después de cinco noches únicas que encendieron el barrio con múltiples sonidos. Este festival, una gestión conjunta de Pelado B y Teatro de Garaje, ha buscado abrir y fortalecer espacios para la circulación musical en la ciudad, apostándole a la diversidad y a las nuevas propuestas.

A lo largo de su programación ha reunido cumbia, Uwaracha, música urbana y cantautoras independientes, con presentaciones de artistas como Los Guaqueros, Luci Le, Lady Arias y Singger, entre otros. Desde el pasado 6 de febrero, este recorrido musical ha convertido distintos espacios de Chapinero en puntos de encuentro donde la fiesta, la exploración sonora y la comunidad han sido protagonistas.

El próximo 28 de marzo, Chapinero volverá a latir más fuerte que nunca con una gran noche de celebración que marca el cierre oficial del circuito. Tres proyectos que representan esa mezcla sonora que define al festival serán los encargados de esta despedida:

Frente Cumbiero Proyecto liderado por Mario Galeano, referente de la nueva cumbia latinoamericana. Su propuesta mezcla tradición tropical con exploración contemporánea, sintetizadores y psicodelia, creando un sonido hipnótico que ha llevado la cumbia a escenarios internacionales.

La Pambelé Energía Cruda y fiesta sin concesiones. La Pambelé cruza ritmos afrocaribeños con una actitud irreverente y poderosa, convirtiendo cada presentación en un ritual colectivo de baile. Se trata del nuevo colectivo salsero que encarna la bravura de la capital y el sabor tropical que corre por la montaña.

La Nena Magdalena Una propuesta salsera que conecta raíz, cuerpo y pista. Sofía Rojas es una de las nuevas grandes diggers de la salsa en el país y sumará frescura y carácter a esta noche de cierre.

La cita será en el corazón de Chapinero en Capital Live Concerts, donde tradición y fiesta se cruzarán en una noche inédita en la historia de la tropicalia bogotana.

Entradas disponibles en:

https://www.domebi.com/events/frente-cumbiero-la-pambel-la-nena-magdalena

Precios:

1era etapa 60k + servicio2da etapa 75k + servicioTaquilla 90k + servicioLugar: Capital Live concertsCarrera 13 # 48-90Una invitación a vivir Chapinero desde adentro. A pisarlo. A bailarlo. A mezclarlo todo.Porque cuando Chapinero suena, amplifica la diferencia.