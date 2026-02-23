Joven sorprendió al mostrar la cantidad de dinero que gana cantando en TransMilenio

En Bogotá, el sistema de transporte masivo se ha convertido no solo en el principal medio de movilidad para millones de personas, sino también en una vitrina improvisada para artistas urbanos que buscan darse a conocer y conseguir ingresos diarios. Esta vez, un joven llamó la atención en redes sociales luego de mostrar cuánto dinero logró reunir tras realizar presentaciones dentro de buses del sistema.

Según se observa en el video, el artista contó el dinero recolectado al finalizar su jornada y aseguró haber alcanzado un total de 135.000 pesos en pocas horas. La suma estaba compuesta principalmente por monedas y billetes de baja denominación, especialmente de 2.000 pesos, entregados por los pasajeros durante sus intervenciones artísticas.

Durante la grabación, el joven también agradeció a las personas que decidieron apoyarlo económicamente mientras recorría los vehículos, destacando que estos aportes representan su sustento diario. El caso generó múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios valoraron su talento, mientras otros cuestionaron este tipo de actividades dentro del transporte público.

¿Es legal pedir dinero dentro de TransMilenio?

Aunque la presencia de artistas urbanos, vendedores informales o personas que solicitan ayuda económica es frecuente dentro de buses, estaciones y portales de TransMilenio, este tipo de prácticas no está permitido. De acuerdo con el manual de convivencia del sistema, está prohibido realizar mendicidad, ventas ambulantes, recolectar dinero o cualquier actividad económica no autorizada dentro de la infraestructura y los vehículos.

A pesar de la restricción, estos escenarios siguen siendo usados por artistas en la capital, quienes ven en el transporte masivo de Bogotá una oportunidad para visibilizar su talento y obtener ingresos en medio de la informalidad.

¿Cuánto cuesta el pasaje de Transmilenio?

El pasaje en TransMilenio tiene un costo unificado dentro del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Actualmente, la tarifa plena en Bogotá es de $3.200 pesos por viaje, valor que aplica tanto para buses troncales como zonales y permite hacer transbordos dentro de un tiempo determinado sin pagar un segundo pasaje completo. El sistema también contempla tarifas diferenciales para población priorizada, como personas con discapacidad, adultos mayores y beneficiarios de programas sociales.

