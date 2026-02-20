Hermana de ‘Baby Demoni’ reveló la última conversación que tuvo con la expareja de la influencer: “no se suicidó”

Cuatro meses después de la muerte de ‘Baby Demoni’, su familia insiste en que no fue un suicidio y pide avances en la investigación. Además reveló detalles de la escena del crimen y de su actual relación con su yerno.

Han pasado cuatro meses desde la muerte de la influencer colombiana ‘Baby Demoni’, cuyo nombre real era María Alejandra Esquin, un caso que sigue generando preguntas y dolor entre sus familiares. La joven falleció el 15 de octubre de 2025 en un hospital privado de Bogotá, luego de ser hallada en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

En una reciente entrevista con el pódcast Más allá del silencio, su padre, Manuel Ariza, aseguró que cuenta con elementos que, según su versión, descartan la hipótesis de un presunto suicidio. “Tengo pruebas de que mi hija no se suicidó. Tengo la plena seguridad de eso, de que a mi hija la mataron. No le puedo decir mucho”, afirmó, agregando que posee evidencias, aunque dice no poder revelarlas públicamente por el proceso en curso.

María Alejandra, de 24 años, era madre de una niña y, según su entorno cercano, se había sometido a una cirugía cinco días antes de su fallecimiento. Su padre reiteró que, debido a su reciente intervención quirúrgica, la joven presentaba limitaciones físicas que, en su criterio, deben ser consideradas dentro de la investigación.

Durante la conversación, Ariza y su otra hija, Laura Valentina Esquin, mencionaron lo que consideran nuevas pistas dentro del caso. Entre los elementos señalados están el estado de un tubo del baño del apartamento, así como golpes y hematomas que aseguran haber observado en el cuerpo de la joven cuando estaba en el hospital: “Miguel ya estaba en la clínica y me dijo: ‘Hablemos’. Yo le dije que ‘no me diga nada, que mi hermana está aquí es por su culpa’. Él dijo: ‘Es que estaba ofuscado, estábamos peleando.’”.

El padre también se refirió al avance del proceso en manos de la Fiscalía General de la Nación, asegurando que, hasta el momento, no ha recibido novedades concretas. “He ido y me dicen que están recopilando pruebas, evidencia, que están mirando videos, pero no me han dicho nada. Entonces estoy a la espera de ver resultados por parte de la Fiscalía y de los entes judiciales”, señaló.

Según su testimonio, el 8 de octubre en horas de la noche visitó a su hija, quien le habría mostrado el cuarto de la niña para que lo ayudara a pintarlo y, además, le pidió revisar el tubo del baño, que estaba flojo. Este detalle cobraría relevancia después de que, de acuerdo con su relato, la pareja de la joven le enviara dos grabaciones tomadas la noche de su muerte.

En dichos videos se observaría, presuntamente, una sábana cortada y amarrada al tubo del baño, así como un cuchillo en el suelo. El relato preliminar indicaría que el utensilio habría sido utilizado para ayudar a la joven, quien habría quedado suspendida del conducto.

Mientras tanto, la familia insiste en que el caso no debe cerrarse bajo una única hipótesis y solicita celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.